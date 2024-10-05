颱風假不停學！校長籲善用CooC+線上平台：不一定要返校拿書本

新北市三芝、萬里、石門、金山等地區5日停班停課，不過有民眾不滿，詢問為何淡水區同樣風雨強勁，5日卻未被納入。對此，新北市長侯友宜親上火線回答，淡水的案件較少，反而是停班課的4區較為嚴重，經過災害評估後，才做出這些決定。