颱風假不停學！校長籲善用CooC+線上平台：不一定要返校拿書本

▲CooC+影音串流學習平臺建置約2000支新課綱動畫教學影片。（圖／北市教育局提供）
記者楊惠琪／台北報導
山陀兒颱風襲台，全台各縣市連放颱風假，日前有北一女學生聽到停課消息，晚上衝回學校拿書本，颱風天仍堅持維持讀書節奏，也有老師啟動線上教學不讓課業停擺。台北市中崙高中校長吳銘祥建議學生，停課期間可善用台北酷課雲新推出的「CooC+影音串流學習平臺」，有約2000支新課綱動畫教學影片，涵蓋高中、國中和國小課程，「就算趕不及回學校拿課本，也可以線上學習。」
台北市教育局建置全新「CooC+影音串流學習平臺」，瀏覽介面就像Netflix、Disney+一樣，學生可隨選隨看，平台也會把每部影片包裝成影集型態，學生看學習影片猶如追劇般方便，另提供專屬AI智慧學習助理功能（Aisk），使用者可線上提問，系統會從酷課雲官方影音資料中萃取資訊及大綱，或提供影片的秒數位置，解答學生疑問。
台北市數位學習教育中心副主任、中崙高中校長吳銘祥表示，「CooC+影音串流學習平臺」已有1800多支高國中小新課綱動畫教學影片，以學生較難懂的數理相關科目為主，包括國小數學、國中理化、生物、地理，以及高中物理、化學等科目，近期也陸續推出「名師講堂」，邀請領域國文、生物、歷史領域專家開講，以生活化的方式帶領學生進入學科知識。
吳銘祥指出，「CooC+影音串流學習平臺」近期推出191支全新學科動畫影片，內容包括國中地理、國小數學和高中化學，將生活中的常見場景融入學習，每支影片僅有6到10分鐘，符合學生的專注時間，希望讓學生充滿樂趣且有效率的學習。
讀者迴響