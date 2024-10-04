守護山陀兒颱風海邊安全　海巡勸離觀浪民眾1841人、992車

▲海巡署南部分署第11岸巡隊此次針對「山陀兒」颱風警報發布期間，派遣人車針對「觀夕平台」、「月牙灣」、「黃金海岸」及「海岸光廊」等熱門遊憩區域，勸離民眾切勿觀浪、戲水、釣魚或從事其他冒險活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部中央氣象署4日清晨5時30分發布「山陀兒」颱風減弱成熱帶性低氣壓，惟高雄及台南沿海地區仍受外圍環流影響，出現3至4公尺大浪，海巡署南部分署第11岸巡隊，基於維護民眾安全，對觀浪、遊憩之遊客進行柔性勸導，計1841名遊客、992車，確保民眾生命財產。

海巡署南部分署第11岸巡隊此次針對「山陀兒」颱風於9月29日至10月4日颱風警報發布期間，總計派遣716人次290車次，針對「觀夕平台」、「月牙灣」、「黃金海岸」及「海岸光廊」等熱門遊憩區域，勸離及宣導民眾切勿到海邊觀浪、戲水、釣魚或從事其他冒險活動，執行勸離計1841名遊客、992車。

海巡署南部分署第11岸巡隊表示，外圍環流所帶來之風浪存在潛藏危險，恐直接造成岸際遊憩民眾之安全，也在此呼籲期間避免前往岸際或堤防觀浪，以防意外發生，有任何需要救助情事，請撥打「118」報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處，維護民眾生命及財產安全。