　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護山陀兒颱風海邊安全　海巡勸離觀浪民眾1841人、992車

▲海巡署南部分署第11岸巡隊此次針對「山陀兒」颱風警報發布期間，派遣人車針對「觀夕平台」、「月牙灣」、「黃金海岸」及「海岸光廊」等熱門遊憩區域，勸離及宣導民眾切勿到海邊觀浪、戲水、釣魚或從事其他冒險活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲海巡署南部分署第11岸巡隊此次針對「山陀兒」颱風警報發布期間，派遣人車針對「觀夕平台」、「月牙灣」、「黃金海岸」及「海岸光廊」等熱門遊憩區域，勸離民眾切勿觀浪、戲水、釣魚或從事其他冒險活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部中央氣象署4日清晨5時30分發布「山陀兒」颱風減弱成熱帶性低氣壓，惟高雄及台南沿海地區仍受外圍環流影響，出現3至4公尺大浪，海巡署南部分署第11岸巡隊，基於維護民眾安全，對觀浪、遊憩之遊客進行柔性勸導，計1841名遊客、992車，確保民眾生命財產。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊此次針對「山陀兒」颱風警報發布期間，派遣人車針對「觀夕平台」、「月牙灣」、「黃金海岸」及「海岸光廊」等熱門遊憩區域，勸離及宣導民眾切勿到海邊觀浪、戲水、釣魚或從事其他冒險活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海巡署南部分署第11岸巡隊此次針對「山陀兒」颱風於9月29日至10月4日颱風警報發布期間，總計派遣716人次290車次，針對「觀夕平台」、「月牙灣」、「黃金海岸」及「海岸光廊」等熱門遊憩區域，勸離及宣導民眾切勿到海邊觀浪、戲水、釣魚或從事其他冒險活動，執行勸離計1841名遊客、992車。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊此次針對「山陀兒」颱風警報發布期間，派遣人車針對「觀夕平台」、「月牙灣」、「黃金海岸」及「海岸光廊」等熱門遊憩區域，勸離及宣導民眾切勿到海邊觀浪、戲水、釣魚或從事其他冒險活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海巡署南部分署第11岸巡隊表示，外圍環流所帶來之風浪存在潛藏危險，恐直接造成岸際遊憩民眾之安全，也在此呼籲期間避免前往岸際或堤防觀浪，以防意外發生，有任何需要救助情事，請撥打「118」報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處，維護民眾生命及財產安全。

ET快訊
快訊／新北金山雨勢驚人大淹水　明天停班停課！
3寶媽陳屍英公園！遭路過街友「不停性侵致死」
山陀兒重創高雄！破億豪宅區災後空拍畫面曝
金山雨勢驚人！　廖先翔：開山路像在泛舟
快訊／危機解除！淡水山區淹水困400人
快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准
山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人見影片：會嚇死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

SRF電廠使用國際垃圾　桃園民代曝：美方和中央向市府施壓

守護山陀兒颱風海邊安全　海巡勸離觀浪民眾1841人、992車

聯手國軍弟兄、環保清潔人員　高雄警盼3天回復市容

花蓮振興券開跑倒數！　盼10億循環消費...擴大加乘商機

2024南瀛獎頒獎典禮　精彩作品新營展出不容錯過

山陀兒「雨大無風」台東蕉農鬆一口氣　菜農憂心菜全爛光

教育部將閩南語更名為台灣台語　台南藍軍認為語言應平等

台東YouBike 2.0來了！120站進駐1120輛　推動綠色運輸新風貌

中壢新明市場大樓鑑定海砂屋　重建需30億民代籲市府加快腳步

男打臨工扛1家4口生活　染A流感併肺炎亡…枋寮警募款送暖

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

SRF電廠使用國際垃圾　桃園民代曝：美方和中央向市府施壓

守護山陀兒颱風海邊安全　海巡勸離觀浪民眾1841人、992車

聯手國軍弟兄、環保清潔人員　高雄警盼3天回復市容

花蓮振興券開跑倒數！　盼10億循環消費...擴大加乘商機

2024南瀛獎頒獎典禮　精彩作品新營展出不容錯過

山陀兒「雨大無風」台東蕉農鬆一口氣　菜農憂心菜全爛光

教育部將閩南語更名為台灣台語　台南藍軍認為語言應平等

台東YouBike 2.0來了！120站進駐1120輛　推動綠色運輸新風貌

中壢新明市場大樓鑑定海砂屋　重建需30億民代籲市府加快腳步

男打臨工扛1家4口生活　染A流感併肺炎亡…枋寮警募款送暖

羨慕周思齊引退賽　郭婞淳想像退役那一天：會大哭

周興哲當空少「帥照曝光」！　竟被劉德華當眾點名

Jennie新歌預告「櫻花粉髮」穿唇環吐舌超辣！巴黎街頭親發回歸傳單

金山遭暴雨炸成「金山海」！分局前汪洋一片　公車水中行駛

上海電車癡漢太誇張！半躺座椅偷窺女生裙下　旁邊阿公也看傻

直擊／「舒華親友團」鍾明軒到了！ 子瑜媽舉應援現身：我在等女兒回台開唱

林立0.347打擊率搶戲！衝擊四爺打擊王寶座：一切隨緣

快訊／新北金山雨勢驚人大淹水　區長宣布：明天10／5停班停課

女神林岱縈遇颱風　隨身家當全飛了！

人夫GG壞不起來！幾天後「突倒地急救」　醫：差3分鐘就去了

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

地方熱門新聞

即／台東深夜宣布：5地區部分停班停課

桃園75歲男罹帕金森氏症　再就業竟病情好轉

高雄14萬戶停電、20戶停水！台電搶修中

新北雨勢趨緩！侯友宜：明早5時開放橫移門及越堤道

中壢大學生家庭變故　申請借掛戶籍遭拒

精密公司欠稅224萬元拒繳實際負責人管收獲准

教育部將閩南語更名為台灣台語台南藍軍認為語言應平等

基隆城市半馬10／6起跑　交通管制一次看

新明市場大樓鑑定海砂屋　民代籲加快重建

新北「手機回收月」開跑　回收舊機可抽3C好禮

基隆土石坍方道路中斷　客運2088A路線調整

社恐全職媽變身俗女村導覽員喜獲職涯第二春

花蓮振興券領取通知單寄出　攜帶領取縮短時間

永安漁港北堤胸牆潰堤20米　緊急封閉

更多熱門

相關新聞

山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人嚇瘋

山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人嚇瘋

高雄被山陀兒狂虐，多處路面慘淹成一片，不料有女網友直擊一隻「鱷魚」漂在水中央，瞪大眼睛直視前方，整個頭不斷隨水面晃動，真相神展開，疑似是店家或住家的裝飾品，因為大雨被沖出來，引發萬人也嚇壞直呼，「以為來到亞馬遜叢林」、「靠背～以為誰家的寵物」。

光陽推颱風受災車關懷力挺專案

光陽推颱風受災車關懷力挺專案

山陀兒釀全台暴雨傳災情　工程會開立專案協助災後搶修工作

山陀兒釀全台暴雨傳災情　工程會開立專案協助災後搶修工作

颱風過後「路邊撿到土虱」吳淑敏傻眼：最扯

颱風過後「路邊撿到土虱」吳淑敏傻眼：最扯

周末「東雨西晴」　下周可能有熱帶系統發展

周末「東雨西晴」　下周可能有熱帶系統發展

關鍵字：

山陀兒颱風觀浪

讀者迴響

熱門新聞

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫傻了：一早就來4個

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

「淹起來了！」他見金山大淹水

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面