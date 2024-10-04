連放2天挨不住！台大醫院昨颱風門診量「翻倍」　今早就診增兩成

▲民眾到台大醫院就醫，資料照 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

山陀兒直撲讓全台至少連放2天的颱風假，不少醫院門診停診影響民眾就醫領藥，恢復看診後恐造成一波就醫潮。台大醫院今（4）日表示，昨天還在放颱風假時，就醫量就比前一天翻倍成長；今早恢復正常門診，上午就診量比平常增加2成，民眾致電改期醫院總機還被打爆。院方提醒，受颱風影響民眾這一個月都可以來調整看診日期。

山陀兒颱風在台灣外海滯留3天，一直到昨天中午才從高雄登陸，國內從10月1日開始就陸續有縣市宣布停班停課，前天和昨天甚至是全台都停班停課，連續放颱風假讓有就醫需求的民眾吃不消。大部分醫院在停班課期間急診照常，但一般門診暫停，僅開設少數颱風特別門診，也讓不少醫師憂心假期結束之後會累積大量病患來就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院發言人陳彥元受訪表示，台大醫院過去兩天颱風假仍有門診，僅是減量，第一天就診約2000多人次，和平時颱風期間相當，但到了第二天就診量已經上看到4000多人次，預期恢復正常門診後就診量會明顯增加。

陳彥元分析，今日上午診掛入病人數達到7千多人次，比起上周同時段6千多人次，整整多了1千人次就醫，整體而言，門診量約增加15-20%。另一方面，在公費流感、新冠疫苗施打，今日上午出現掛滿的情況，下午會盡量增加人力，增加可以看診的量，希望盡量在下周一之前幫受影響病患做一定程度的處理。

陳彥元強調，過去兩天沒拿藥看病的患者，可以在這一個月內透過電話或現場臨櫃調整日期，不過今天來電改期的人太多，總機塞爆，有留言的民眾醫院會盡快處理，病人可自行上網查詢改期結果。