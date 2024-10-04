機車阿北颱風夜闖國道飆15公里　警狂喊「靠邊停」第一視角畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

山陀兒颱風來襲，1名來自台中76歲阿伯昨(3日)凌晨騎乘機車，冒強風行駛在國道1號中部路段外側車道，一路往南奔馳，被熱心民眾發現通報國道警方，並在後方協助打警示燈，直到警方於204公里彰化戰備道將他攔下，這才將危機解除，第一視角畫面現在也曝光。

▲颱風夜阿伯騎機車國道狂奔。（圖／翻攝自國道1968，以下同）

▲颱風夜阿伯騎機車國道狂奔第一視角曝光。

依高速公路即時影像顯示，該名阿伯昨日凌晨零時許騎乘機車在國道1號中部路段一路南下，由於山陀兒颱風為中部地區帶來強大的風勢，阿伯雖然騎乘機車在外側車道，但左搖右晃，時而壓到虛線，後方用路人紛紛放慢速度閃避，甚至打警示燈示意，一度造成後方大塞車。

▲颱風夜阿伯騎機車國道狂奔，警方將他拉下機車。

許先生第一線跟在阿伯後面，打警示燈，並且通報國道警察，國道三隊警方與國道工程單位據報派員趕往現場，巡邏車在南下195公里處發現老翁行蹤，員警立即駕巡邏車鳴笛跟在他右側，跟阿伯大聲說「靠邊停、靠邊停」，但阿伯似乎沒聽到，還是恣意往前行，員警又大聲說了一次「靠邊停、你到底知不知道」。

許先生的車一直跟在阿伯左側，前後左右都有車輛將阿伯的機車圍住，大家一路往南前進，有如「總統級維安」，直到南下204公里彰化戰備道路段，警方才終於將他攔下，阿伯還僵持著不願下車，員警只好將他拉下機車、要他跟著坐上警車下國道交流道，並找來吊車將機車吊離現場，危機才排除。

▲行駛在中線車道聯結車看到機車紛紛閃避。

不少網友看了畫面後，紛紛為阿伯捏把冷汗，直呼「真的無毋湯」，更感謝有許先生才能讓阿伯毫髮無傷的全身而退、警方依道路交通管理處罰條例第33條第4項，將阿伯開單告發，處以3000以上6000元以下罰鍰。