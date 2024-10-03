山陀兒登陸減弱「颱風眼清晰很特殊」　基隆日雨量破44年紀錄

▲山陀兒颱風減弱為輕颱，其環流影響，北部仍有明顯降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風目前已減弱為輕颱，氣象署技正林秉煜指出，颱風眼仍在高雄一帶，登陸之後颱風眼算是清晰、這樣情況很特殊，預估明天白天減弱為熱帶性低氣壓，而新北、基隆受到環流影響，下雨一整天，基隆測站觀測到363毫米，打破1980年351.3毫米的日雨量紀錄。

氣象署最新觀測資料指出，山陀兒今晚6時的中心位在高雄的東北方約30公里之處，以每小時6轉4公里緩慢速度，向北進行，近中心最大風速每秒30公尺。七級風平均暴風半徑180公里、十級風平均暴風半徑50公里。

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▲山陀兒颱風今中午從高雄市小港區登陸，颱風眼依舊清楚可見。（圖／氣象署提供）

林秉煜表示，目前颱風暴風圈壟罩苗栗以南、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，南部、東半部及北部降雨明顯，甚至發生短延時強降雨，今晚到明晨南部、花東、基隆北海岸及大台北山區注意降雨。

他說，目前颱風眼仍在高雄一帶，中心附近有旋轉特徵，強度仍偏強，但移動速度緩慢。今天高雄、屏東、台東及南花蓮降雨明顯，環流影響到新北及基隆市，下雨相當明顯，基隆市今下午5時日雨量累積365毫米，打破1980年的紀錄。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜表示，原本各國模式預估山陀兒登陸之後，減弱速度會很快，目前看起來比預期還慢，而且颱風登陸後，保持颱風眼跟旋轉結構，颱風眼算是很清晰、這樣情況很特殊。

林秉煜指出，颱風環流影響到北部、基隆北海岸，尤其今日新北市與基隆市下雨顯著，目前氣象署也發布豪雨特報，新北市、基隆、高雄、台東等地區有超大豪雨，這樣降雨情形，最快明天白天隨著颱風強度的減弱而緩和。

他提到，颱風登陸時造成高雄、屏東出現13級陣風，高雄坪林、屏東林園甚至測得14級陣風，受到地形破壞稍有減弱，明天白天強陣風會明顯減弱，但颱風在陸地的外圍環流持續影響，明日留意西側沿海仍4至5公尺浪高。

▲風力趨勢。（圖／氣象署提供）