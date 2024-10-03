山陀兒登陸強風侵襲台南7209戶停電　搶修至下午5時剩479戶

▲山陀兒3日登陸高雄，台南地區強風造成樹木倒塌及電力設備故障，颱風期間累計停電7209戶，目前尚有479戶停電，全力搶修中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

山陀兒颱風3日登陸高雄，台南地區中午過後亦刮起陣陣強風，造成樹木倒塌及電力設備故障，颱風期間累計停電7209戶，目前尚有南區469戶及仁德區10戶停電，截至17時止共有479戶停電，目前台電人員全力搶修中。

台電表示，由於風勢強勁，導致樹木倒塌及電桿傾斜。台電除聯繫區公所協助配合鋸樹開路外，更全力搶修、更新設備，務求快速恢復供電。此外，亦持續執行預防性樹竹修剪作業，避免因陣風導致樹木碰觸導線而停電。

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針對山陀兒颱風可能帶來的災害，台電台南及新營區處已準備應變措施。因陣風導致樹木倒塌碰觸桿線造成之停電事故，則持續執行預防性樹修，並針對山區如白河、東山、六甲、楠西、玉井、南化、左鎮、龍崎及關廟等特別加強修剪。如遇道路坍塌，則依據市府封橋封路資訊備妥人力機具，全力配合依道路復舊進度進行搶修復電作業；因應淹水情形，也已準備抽水機及設置防水閘門，並與市府水利局配合。

台電特別提醒民眾，應特別防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，以免發生觸電危險！

台電公司於颱風期間設有「颱風停復電資訊」網站(http://www.taipower.com.tw)專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦提供1911客服專線及停電通報電話06-2160121及06-6335481給民眾使用。