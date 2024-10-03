兄弟檔茶農「斜槓種大麻」　便當搞定看門狗...警破山區製毒廠

▲▼鹿谷茶農斜桿種植大麻，台中警方在廢棄工寮逮捕犯嫌及金主共10人。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前破獲一起大麻案，向上溯源發現來自南投鹿谷一間工寮，該工寮雖然早已廢棄，外觀卻是遮到密不透光，反而惹人猜疑，警方跟蒐完備破門逮人，林姓兄弟檔原是茶農，嫌種茶太累且收入少，說服各自妻子加入種植，資金由另外6人提供，現場大麻市值約6百萬元，警方訊問後將10人依法送辦，兄弟兩人仍遭羈押中。

台中市刑大偵八隊日前獲報，南投縣鹿谷鄉一處廢棄工寮栽種大麻，經蒐證觀察，該處位置隱密，建物外觀卻密不透光，太過顯眼，經持搜索票前往，工寮外有隻生性凶猛的台灣高山犬看守，警方攻堅時黑狗原本不斷狂吠，最後不敵一盒香噴噴便當，讓警方順利攻堅。

警方逮捕30多歲的林姓兄弟檔及其妻子4人，4人坦承平時種植茶葉，後來見大麻好賺，於是利用農業方面的專業，種起大麻，現場查扣大麻植株51株、大麻葉、大麻花、各式栽種材料及器具等證物，市價約600萬元，之前已獲利過200萬元。

警方除逮捕兄弟夫妻檔4人之外，還陸續傳喚出資的6名金主，全案依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移送南投地檢署偵辦，經檢察官偵結後起訴在案，依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。