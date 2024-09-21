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社會 社會焦點 保障人權

西門町租獨棟開咖啡廳...倉庫全是毒　員工偷賣「害整間被抄」

記者邱中岳／台北報導

北市警局大安分局敦化南路派出所警員，在日前破獲販毒案件，持續向上追查毒品來源，發現毒品來自西門町一家咖啡廳，警方在日前前往咖啡廳搜索，在4樓倉庫搜出毒品大麻以及相關證物，並逮捕涉嫌販毒的老闆以及員工。

警方調查，日前查獲販賣大麻案件，大安分局立刻報請北檢陳雅詩檢察官指揮偵辦，向上溯源毒品，發現毒品大麻竟然來自北市萬華區西門町的一家咖啡廳，警方在13日晚上8時許前往咖啡廳進行搜索，果真在3、4樓倉庫搜出毒品大麻。

▲▼他自創咖啡品牌，倉庫藏大麻自用，但沒想到被員工偷賣遭警方鎖定。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲他自創咖啡品牌，倉庫藏大麻自用，但沒想到被員工偷賣遭警方鎖定。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，28歲的賴姓老闆，在北市萬華區西門町商圈租下4層樓獨棟建築物，並且自創品牌咖啡廳，竟在咖啡廳3、4樓倉庫藏放毒品大麻，警方搜出大麻花3包、大麻煙油、煙彈以及電子煙、電子磅秤以及研磨器等證物。

據悉，毒品大麻是透過賴姓老闆向上游購買，存放在咖啡廳的倉庫裡面，賴坦承平時會與28歲的楊姓員工一起吸食，但是否認有販賣行為，楊姓員工則表示，有將老闆的大麻拿出去以2公克3千元的價格偷賣。

▲▼他自創咖啡品牌，倉庫藏大麻自用，但沒想到被員工偷賣遭警方鎖定。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲咖啡廳倉庫藏大麻，警方上門查獲毒品大麻相關證物。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，警方掌握相關情資約6個月之久，訊後也依照《毒品危害防制條例》將賴、楊2人移送地檢署偵辦，目前也將持續追查賴姓老闆所購買毒品大麻的來源，避免更多人受毒品危害。

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