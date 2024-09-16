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20多歲律師家被搜出大麻！他認了音樂祭1000元買的...下場出爐

▲前中央警察大學許姓學生自國外進口大麻進口被海關查獲，桃園地院法官痛批執法人員卻知法犯法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳姓律師被依持有第二級毒品處拘役30日。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

年僅不到30歲的陳姓律師，正處於職業生涯的起步階段，孰料卻被北市警方掌握持有毒品情資，於住家當場搜出研磨器、綠色乾燥植株碎片等，經鑑定檢出第二級毒品大麻成分，其尿檢為陰性，檢方依法起訴聲請判決。士林地院依持有第二級毒品，處拘役30日，可易科罰金。

今年2月間，北市刑大偵查第7隊掌握情資指出，陳姓律師在住家施用第二級毒品大麻電子菸，3月間前往搜索，當場搜索查扣研磨器1個、綠色乾燥植株碎片1袋及圓柱狀金屬濾心1組，全案依法送辦。

陳向檢警坦承，2023年4月中旬去苗栗山區參加電子音樂節時，以1000元價格購得大麻1公克而持有，警方搜索查扣研磨器、綠色乾燥植株、濾心均檢出大麻成分，其尿檢為陰性。

檢察官據毒品鑑定報告、被告自白等，依持有二級毒品罪嫌起訴，並聲請法院簡易判決處刑，建請法院宣告沒收銷毀之。

據了解，這位陳姓律師在約2、3年前通過律師考試，開始了法律職業生涯。然而，他卻因捲入這起毒品案件而成為被告，留下了難以抹去的案底，恐怕會為此後悔莫及。《東森新媒體ETtoday》記者試圖聯繫陳姓律師進行求證，他則否認是本人，其執業事務所也果斷否定說「不是喔，謝謝。」

士林地院日前審結，依持有第二級毒品，處拘役30日，如易科罰金3萬元；扣案之含有第二級毒品大麻成分之研磨器、綠色乾燥植株碎片1袋及圓柱狀金屬濾心1組均沒收銷燬。

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