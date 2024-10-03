陸鋼鐵業PMI結束三連降　需求有望繼續回升

▲安徽馬鞍山鋼鐵廠。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中物聯鋼鐵物流專業委員會最新報告顯示，中國大陸9月鋼鐵業PMI為49%，較上月成長8.6個百分比，結束了連3個月下降的趨勢，漲幅明顯。報告預計，10月份市場需求將繼續回升，鋼鐵生產保持上升，原材料和鋼材價格有望續漲。

根據《澎湃新聞》報導， 9月是鋼鐵業傳統的消費旺季，報告指出，9月市場需求端整體有所回暖，上半月，在旺季需求預期以及抄底的帶動下，國內鋼市需求有所回升，但南方局部地區受颱風影響，市場成交有所波動。

報告強調，月末時，中央政治局會議給鋼鐵行業預期注入較強動力，需求明顯上升，「整體來看，9月份鋼市需求較好改善。」

需求回升也帶動鋼廠生產的積極性提高，報告提到，前期自發檢修減產的企業也陸續複產，鋼廠生產有所回升。

不過，報告同時提到，雖然原材料採購端有所回暖，但原材料價格並未有明顯回升態勢，各品種之間漲跌互現，整體原材料價格有所回落，但降速較前2個月有放緩態勢其中；鐵礦石市場進一步走低，但價格下降速度也持續放緩，依舊未跌破90美元的關口。

鋼價方面則較為波動，報告提到，9月份，鋼材市場經歷了需求回升、美聯儲降息、貿易商投機抄底等多重因素影響，鋼材價格小幅回升，但很快又有所回落。

對於10月鋼市行情，報告預計，鋼材市場需求將繼續回升，鋼鐵業旺季需求或有所持續，美聯儲降息以及國內貨幣市場新一輪寬鬆操作有望為大宗商品市場帶來更多活力，尤其是9月底的中央政治局會議對行業的影響十分深遠，整體市場情緒因此大幅升溫。

此外，國內房地產政策進一步放鬆，二手房市場有望迎來回暖，這對接下來整體房地產市場將起到一定支撐作用。