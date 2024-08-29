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遼寧央企「本鋼」2024上半年毛利率「負值」　半年虧69.49億元

▲本鋼板材2024上半年毛利率「負值」，難以避免連三年虧損。（圖／翻攝本鋼集團官網）

▲本鋼板材2024上半年毛利率「負值」，難以避免連三年虧損。（圖／翻攝本鋼集團官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

遼寧知名央企「本鋼」近日公佈2024上半年財報，本鋼板材財報顯示，實現收入283.7億元人民幣（約1271億元新台幣），同比減少7.2%，連續第三個半年收入減少。此外，本鋼板材上半年的營業成本291.8億元人民幣（約1308億元新台幣），代表著銷售毛利率為-2.9%，連續三年虧損已難以避免。

▲本鋼板材2024上半年毛利率「負值」，難以避免連三年虧損。（圖／翻攝本鋼集團官網）

《網易財經》報導，本鋼板材幾項基本費用中，管理費用佔大頭。上半年，本鋼板材的管理費用3.52億元（人民幣，下同），比去年同期的3.4億元還略有增加。

數據顯示，職工薪酬減少約1000萬元；安全生產費減少2300多萬元，其餘費用增加2000萬元。管理費用中職工薪資減少，可能與管理層降薪或減少管理職有關，不過，包括增值稅減免費用近6800萬元在內，加上其餘收益0.84億可以補貼，但對扭虧的作用並不大。

截至2023年底，本鋼板材員工總數大約1.43萬人，人均薪資約15.7萬元，較2022年增加1.35萬元。至於2023年薪資最高的是副總經理劉章滿（65.6萬元），副總經理郭玉偉也超過50萬元，其餘都低於50萬元。

副總經理黃作為在2024年4月升任總經理，8月進一步成為董事長並兼任總經理，如何讓連續虧損的企業扭虧或減虧，還有待外界觀察。

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