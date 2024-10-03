基隆傳土石衝民宅意外　劉世芳點名基隆市：沒回報疏散撤離人數

▲基隆司法新村發生土石流衝入民宅意外。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者陳家祥／台北報導

因山陀兒颱風肆虐，基隆市信義區2日深夜發生土石流事件，一家五口待在家中突遇土石沖入住家後方，所幸5人及時逃出未發生傷亡。內政部長、災害應變指揮官劉世芳今主持中央災害應變中心工作會報時，特別點名基隆沒回報疏散撤離人數。

劉世芳3日主持中央災害應變中心工作會報提到，疏散撤離組的同仁先聯絡一下基隆、宜蘭的部分，因為目前基隆、宜蘭與花蓮北部，這些地區目前為止受到的強風豪雨肆虐不比南部差，「但是基隆到目前為止，都還沒有看到任何疏散撤離的人數」。

劉世芳指出，今天基隆市的信義區有些狀況，雖然沒有造成傷亡，但是該戶非屬土石流潛勢溪流的保全戶對象，所以再請跟基隆市民政局確認一下，有沒有其他有可能要撤離的部分，因為今天還是放假，要撤離比較方便，不用受到上班課影響。

最後，劉世芳再次提醒，基隆、宜蘭、花蓮等地區雨量不比南部不少，基隆地區有發生多起非屬土石流保全戶的土石崩落事件，請疏散撤離組再與基隆、宜蘭、花蓮等縣市聯絡，確認是否有部分地區需實施預防性疏散撤離。

根據中央災害應變中心統整，全台目前有13縣市進行預防性疏散撤離，包括新北市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。截至3日上午8點，累計撤離人數達9967人。