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北歐監獄受刑人可使用刀具　獄警參訪驚喊：心裡好毛！

瑞典紀錄片《這監獄，我可以？！美國的北歐監獄計畫》呈現一場跨文化的刑事司法實驗。 （公視提供）

▲瑞典紀錄片《這監獄，我可以？！美國的北歐監獄計畫》呈現一場跨文化的刑事司法實驗。 （圖／公視提供）

圖文／鏡週刊

《公視主題之夜SHOW》將於10月4日、11日連續2週晚間10點播出瑞典紀錄片《這監獄，我可以？！美國的北歐監獄計畫》（Prison Project: Little Scandinavia），呈現一場跨文化的刑事司法實驗。本集論壇由精神科醫師鄧惠文主持、與8位曾有接觸受刑人經驗的公民來賓以「關進監獄是為了懲罰還是教化？」為題，思辨監獄制度的目的和效果。

《這監獄，我可以？！美國的北歐監獄計畫》記錄美國賓州SCI Chester監獄引入斯堪地那維亞監獄管理方法的完整過程，從如何設計至具體實施，展示此改革對囚犯和職員的各種影響及變化。

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北歐國家監獄的服刑環境以「舒適」聞名，其中挪威自1990年代開始實施監獄改革，以教育改造代替懲罰，有效降低再犯罪率。《這監獄，我可以？！美國的北歐監獄計畫》呈現「最人性化」的監獄管理，包括耐心溝通勸服不理性的囚犯、受刑人與執法者同桌用餐，這些做法讓管理模式大相徑庭的美國獄警參訪時感到超乎想像，甚至在囚犯的木工作坊中，各式具危險性的電動工具隨處可見，更讓他們驚喊：「看了心裡好毛，太瘋狂了！」

紀錄片《這監獄，我可以？！美國的北歐監獄計畫》中獄方對受刑人施以人性化管理。（公視提供）

▲紀錄片《這監獄，我可以？！美國的北歐監獄計畫》中獄方對受刑人施以人性化管理。（圖／公視提供）

談到目前台灣監獄的環境，監所管理員林文蔚對北歐監獄允許受刑人使用刀具一事感到震驚，他認為北歐國家是福利國政策，在討論時應避免去脈絡化，應關注其改變結構而非僅是管理文化的精神。他說明台灣監獄管理文化承襲自日本時期，包括類軍事化管理、尚未廢除的累進處遇制度概念等，較易忽視「個別化處遇」。

提到受刑人在監獄中受到的「懲罰性」待遇，林文蔚略帶無奈地表示，「我們值班的地方也沒冷氣，管理員跟著一起沒有冷氣。」

對此，中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰回應：「這就像電影裡提到的統合式懲罰理念，當自由被剝奪後，你做錯事還給你享受？在很多人的觀念裡冷氣不是基本人權，而是享受。」戴伸峰接著表示法務部正在推動的「修復式」概念，旨在強調社會和人際關係的修復，目的是讓受刑人了解即使被法律處罰，也可以與執法者有正常的互動。

本週五《公視主題之夜SHOW》主題論壇，由精神科醫師鄧惠文（後排中）主持並與來賓探討「關進監獄是為了懲罰還是教化？」。（公視提供）

▲本週五《公視主題之夜SHOW》主題論壇，由精神科醫師鄧惠文（後排中）主持並與來賓探討「關進監獄是為了懲罰還是教化？」。（圖／公視提供）

討論到將犯罪者關進監獄的目的，以及台灣教化矯正制度需要改善的方向時，社工師阿凱表示：「有些人可能認為受刑人有暴戾之氣，所以來到監獄是為了練習如何情緒管理。」長照護理師林品謙則認為，長期的體制化可能導致受刑人變成「奴性化」，影響其重返社會後的適應能力。

林文蔚觀察到現行制度強制受刑人工作，主要是想避免他們有過多閒暇時間。他建議台灣監獄相關職訓課程應根據當前就業市場需求調整，以幫助受刑人更好地復歸社會。

最後鄧惠文強調，「受刑人需要了解自己如何走到犯罪這一步」，包括內在因素和與社會互動間的問題，都是輔導工作和心理工作中教化的重要目的。有公民來賓呼籲，台灣監獄應更加重視並支持監獄工作人員。下集論壇將邀請「法律白話文運動」社群總監劉珞亦擔任主持，邀請公民從法律、哲學、道德等層面一起探討台灣監獄人權相關議題。


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