凱特王妃完成化療後復工　擁抱16歲罹癌攝影師助圓夢

▲凱特王妃(左二)、威廉王子(右二)在溫莎堡與莉茲(中)和她的家人見面。(翻攝X@KensingtonRoyal)

圖文/鏡週刊

英國凱特王妃(Kate Middleton)上月宣布完成癌症化療,近日她與夫婿威廉王子(Prince William)邀請16歲罹癌攝影師到溫莎堡,凱特王妃給予年輕攝影師擁抱,相當溫馨,這也代表凱特王妃逐漸回歸王室公務。

威廉王子與凱特王妃今(3日)在官方社群網站,分享與攝影師莉茲哈頓(Liz Hatton)見面的照片,並配文:「今天很高興在溫莎見到了莉茲,一位才華橫溢的年輕攝影師,她的創造力和力量深深啟發了我們,感謝你與我們分享你的照片和故事。」莉茲隨後也在社群網站發文:「真是可愛、真誠、善良的人們,我與家人很高興有這樣的經歷。」

照片中,莉茲與她的母親羅巴伊娜(Vicky Robayna)、繼父亞倫 (Aaron)、弟弟馬特奧(Mateo),和威廉夫婦合照。凱特王妃身穿酒紅色褲裝,氣色看起來很好,其中一張照片是她與莉茲擁抱,英國《每日郵報》解讀,這個擁抱有「我與你同在」之意。

▲凱特王妃與16歲的莉茲擁抱,溫馨感人。(翻攝X@KensingtonRoyal)

根據英媒報導,莉茲在6年級時愛上攝影,並存錢買了第一台相機,今年1月她被診斷罹患「結締組織增生性小圓細胞腫瘤」(desmoplastic small round cell tumor,DSRCT),是一種罕見且致命的癌症,醫師告訴她,她的生命可能只剩6個月到3年。莉茲的母親表示,莉茲在抗癌過程中,決定休學,專注攝影夢想,制定「攝影遺願清單」,希望能在有限時間捕捉意義的影像。

威廉王子透過「倫敦空中救援慈善機構」得知莉茲的故事後,特別邀請她到溫莎堡,在威廉主持授勳典禮時,讓莉茲拍攝典禮照片,凱特王妃也與莉茲也私下會面,互相分享抗癌的歷程。這是凱特上月宣布完成預防性化療後首度公開露面,儘管這次會面被列為私人活動,不會記錄在宮廷日誌中。

▲凱特王妃上月宣布完成化療,一家五口在影片中亮相。(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

凱特王妃今年3月宣布罹癌,上月9日透過影片宣布完成化療好消息,與威廉王子和3名子女一同入鏡。她表示,抗癌的9個月中對他們一家人是極其艱難的,癌症之旅對所有人而言都是複雜、可怕且不可預測,疾病讓她對一切有了新的視角,她反思、感激生活中「簡單卻重要的事情」,並期待重返工作崗位,在接下來的幾個月裡盡可能地進行更多的公共活動。她也向所有繼續抗癌的朋友說:「我與你們肩並肩、手牽手。在黑暗過後,光明可以再臨,所以讓光明閃耀吧。」

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. ❤️ W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv