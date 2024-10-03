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凱特王妃完成化療後復工　擁抱16歲罹癌攝影師助圓夢

凱特王妃（左二）、威廉王子（右二）在溫莎堡與莉茲（中）和她的家人見面。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲凱特王妃（左二）、威廉王子（右二）在溫莎堡與莉茲（中）和她的家人見面。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）上月宣布完成癌症化療，近日她與夫婿威廉王子（Prince William）邀請16歲罹癌攝影師到溫莎堡，凱特王妃給予年輕攝影師擁抱，相當溫馨，這也代表凱特王妃逐漸回歸王室公務。

威廉王子與凱特王妃今（3日）在官方社群網站，分享與攝影師莉茲哈頓（Liz Hatton）見面的照片，並配文：「今天很高興在溫莎見到了莉茲，一位才華橫溢的年輕攝影師，她的創造力和力量深深啟發了我們，感謝你與我們分享你的照片和故事。」莉茲隨後也在社群網站發文：「真是可愛、真誠、善良的人們，我與家人很高興有這樣的經歷。」

照片中，莉茲與她的母親羅巴伊娜（Vicky Robayna）、繼父亞倫 （Aaron）、弟弟馬特奧（Mateo），和威廉夫婦合照。凱特王妃身穿酒紅色褲裝，氣色看起來很好，其中一張照片是她與莉茲擁抱，英國《每日郵報》解讀，這個擁抱有「我與你同在」之意。

與你同在！凱特王妃完成化療後復工　擁抱16歲罹癌攝影師助圓夢

▲凱特王妃與16歲的莉茲擁抱，溫馨感人。（翻攝Ｘ@KensingtonRoyal）

根據英媒報導，莉茲在6年級時愛上攝影，並存錢買了第一台相機，今年1月她被診斷罹患「結締組織增生性小圓細胞腫瘤」（desmoplastic small round cell tumor，DSRCT），是一種罕見且致命的癌症，醫師告訴她，她的生命可能只剩6個月到3年。莉茲的母親表示，莉茲在抗癌過程中，決定休學，專注攝影夢想，制定「攝影遺願清單」，希望能在有限時間捕捉意義的影像。

威廉王子透過「倫敦空中救援慈善機構」得知莉茲的故事後，特別邀請她到溫莎堡，在威廉主持授勳典禮時，讓莉茲拍攝典禮照片，凱特王妃也與莉茲也私下會面，互相分享抗癌的歷程。這是凱特上月宣布完成預防性化療後首度公開露面，儘管這次會面被列為私人活動，不會記錄在宮廷日誌中。

與你同在！凱特王妃完成化療後復工　擁抱16歲罹癌攝影師助圓夢

▲凱特王妃上月宣布完成化療，一家五口在影片中亮相。（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

凱特王妃今年3月宣布罹癌，上月9日透過影片宣布完成化療好消息，與威廉王子和3名子女一同入鏡。她表示，抗癌的9個月中對他們一家人是極其艱難的，癌症之旅對所有人而言都是複雜、可怕且不可預測，疾病讓她對一切有了新的視角，她反思、感激生活中「簡單卻重要的事情」，並期待重返工作崗位，在接下來的幾個月裡盡可能地進行更多的公共活動。她也向所有繼續抗癌的朋友說：「我與你們肩並肩、手牽手。在黑暗過後，光明可以再臨，所以讓光明閃耀吧。」


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