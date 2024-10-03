山陀兒登陸「被破壞狀況減緩」　氣象署：明仍是颱風等級

▲山陀兒颱風中午登陸後，被破壞狀況比較減緩，預估傍晚到晚上減為輕颱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒今午12時40分登陸高雄市小港。氣象署簡任技正伍婉華指出，原預估山陀兒會直接越過中央山脈，但它登陸以後偏北移動，受地形影響，被破壞狀況比較減緩，估今傍晚到晚上減弱為輕度颱風，明天仍是颱風等級，明天下半天到後天清晨轉為熱帶性低氣壓，北部、東北部要留意大雨。

氣象署發布最新觀測資料，山陀兒今下午2時的中心位在高雄東北東方約10公里之處，以每小時7轉4公里緩慢速度，向北進行，近中心最大風速每秒 35 公尺。七級風平均暴風半徑180公里、十級風平均暴風半徑50公里。

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伍婉華表示，山陀兒總算中午12時40分登陸，但仍然在陸地肆虐，高雄風強雨驟，登陸以後速度不快，預估往偏北方向移動，原本預估會直接越過中央山脈，但登陸後往偏北方向移動，受到地形影響，被破壞狀況比較減緩。

她說，到明天上半天仍以颱風型態影響台灣，目前海面風浪大，風力也很強，明天颱風逐漸減弱為熱帶低壓向北移動，東北部及東部風力會減弱，但台灣海峽、北部海面到後天才會減弱。

她表示，颱風登陸後高屏測得14、15級強陣風，各地持續有明顯強陣風，不會只在沿海，還會移向內陸，台南以南、台中到嘉義、馬祖及澎湖出現11至13級陣風，西部沿海、新北沿海及台東也有9至10級陣風。

降雨方面，伍婉華指出，今天基隆北海岸、東半部、南部降雨持續，甚至有短延時強降雨發生。隨著颱風向北移動，強降雨區也向北移動，台南以北地區要留意短延時強降雨，容易致災且維持比較長的時間。

伍婉華表示，颱風明天北上減弱後，南部、東南部降雨趨緩，向北移動強度雖然減弱，北部、東北部仍有明顯降雨，可能有一陣雨下得比南部還要久，降雨量要看熱帶系統減弱狀況與移動而定。