以色列F-35匿蹤戰機空軍基地「破大洞」　最新衛星影像曝光

Satellite images reveal a large hole in the roof of an aircraft hangar at a key Israeli military airbase after a barrage of Iranian missiles on Tuesday night, reports the AP.



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記者詹雅婷／綜合報導

伊朗1日對以色列發動大規模空襲後，依據最新衛星影像，以色列南部內瓦蒂姆空軍基地（Nevatim air base）機庫屋頂破大洞，且有大量碎片散落在建築物旁邊。

美聯社報導，內瓦蒂姆空軍基地的最新影像由美國衛星公司星球實驗室（Planet Labs PBC）於2日拍攝，可見跑道旁邊的長型建築物屋頂遭到破壞。目前尚不清楚屋頂破大洞的確切原因，以色列並未做出立即回應。從衛星影像來看，無法確認當時機庫內是否有停放戰機。

內瓦蒂姆空軍基地停放以色列空軍最先進飛機，包括美國製造的F-35「閃電II」匿蹤戰機。

依據先前CNN核實的網路影片，當伊朗發動大規模飛彈攻擊時，內瓦蒂姆空軍基地遭到多枚飛彈攻擊，有數十條飛彈發射的軌跡落向基地，還能聽到大量的警笛聲，以色列防空系統則是進行空中攔截，巨大的爆炸聲和火光響徹黑夜。