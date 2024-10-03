供毒致《六人行》馬修派瑞猝死！　醫師認罪

▲馬修派瑞因「K他命的急性作用」死亡。（圖／路透）

文／中央社

美國情境喜劇《六人行》演員馬修派瑞（Matthew Perry）去年因K他命過量死亡，供應K他命給他而遭起訴的兩名醫生之一，美西時間2日在美國法院認罪。

2023年10月28日，馬修派瑞被發現陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。驗屍結果發現，馬修派瑞的死因是「K他命的急性作用」。54歲的查維斯（Mark Chavez）承認在馬修派瑞死前數週分銷K他命，面臨最高10年有期徒刑。

查維斯在洛杉磯法院出庭，接受聯邦地方法官賈奈特（Sherilyn Peace Garnett）審訊，他回答一系列問題，然後說「我認罪，法官大人」。

馬修派瑞與藥物成癮搏鬥多年不是祕密，但他的驟逝，仍讓《六人行》影迷錯愕不已。驗屍報告發現馬修派瑞體內含有高濃度的K他命後，刑事調查立即啟動。

另一名醫師普拉森西亞（Salvador Plasencia）據稱跟查維斯購買K他命後，以高價賣給迫切想拿到K他命的馬修派瑞。

供應名人毒品、有「K他命女王」之稱的桑加（Jasveen Sangha），被控賣給馬修派瑞導致他死亡的藥物。普拉森西亞和桑加都面臨共謀分銷K他命罪名，以及其他指控，但兩人都否認控罪。

普拉森西亞和桑加定明年3月受審，若罪名成立，都將面臨長期監禁。查維斯在認罪協議中承認賣K他命給普拉森西亞。9月25日他以5萬美元保釋，並被勒令不得行醫。預計他將於明年4月判刑。