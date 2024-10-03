山陀兒真的超慢！專家估下午登陸　晚上可能減弱熱帶低壓

▲山陀兒颱風中心已經在高雄的近海。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

上周六生成的山陀兒颱風以緩慢速度前進，甚至停滯打轉，今天走到「家門口」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興直呼，山陀兒速度真的超慢，估下午2至3點登陸在高雄至台南交界。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，也許到今天晚間，也有機會減弱為熱帶性低氣壓或一般低壓。

賈新興上午在臉書指出，山陀兒颱風預估於今日中午前後，登陸台南至高雄交界一帶的機率，登陸後受地形破壞及乾空氣逸入影響，強度迅速減弱，於今日下午有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

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賈新興提醒，台南以南沿海低窪地區留意颱風暴潮以及天文潮及降雨等因素，易造成積淹水現象。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，現在這個時間點，颱風中心已在高雄的近海，高屏沿海正在接受颱風眼牆最劇烈的風雨，高雄港觀測到15級以上陣風，顯示颱風的低層核心環流仍相當扎實。今天傍晚前，台南以南都要嚴防狂風暴雨的天氣。

粉專表示，颱風預估在中午前登陸，登陸後颱風中心將沿高雄、台南平地緩慢北上，同時強度也會快速減弱。目前模式資料顯示颱風登陸後環流會很快的潰散，也許到今天晚間，就已經看不出颱風的中心環流，屆時也有機會減弱為熱帶性低氣壓或一般低壓。颱風不存在後，自然也不會再有「颱風假」的問題）

不過，「天氣風險 WeatherRisk」指出，北台灣受到颱風外圍水氣與東北季風加成，也有一陣一陣的強風驟雨，會持續到明天白天。另台東、恆春半島累積雨量已經破千毫米，台東金針山甚至來到1600毫米，預估今天下午後才會逐漸緩和。