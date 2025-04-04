陸反擊美國扯台灣　11家公司「與台合作」進不可靠清單

▲陸對美展開反擊，台灣也捲入其中。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸4日下午正式對美國「對等關稅」展開反擊，對所有美國進口商品加徵34%的關稅。大陸同時還發動了其他多項反擊措施，令人意外的是，其中一項竟與台灣有關，將11家與台灣有軍事技術合作的美國公司列入「不可靠實體清單」。

大陸商務部表示，近年來，斯凱迪奧公司、BRINC無人機公司等11家公司不顧中方強烈反對，與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

大陸商務部指出，中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

大陸商務部強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。

大陸商務部還說，「中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。」

中國大陸2019年發布「不可靠實體清單」，將不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人列入該清單。據《不可靠實體清單規定》，被列入清單的個人及實體會被罰款及限制來往。

被中國列入不可靠實體清單的11家美國公司：



1. 斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）

2. BRINC無人機公司（BRINC Drones,Inc.）

3. 紅色六方案公司（Red Six Solutions）

4. 賽尼克斯公司（SYNEXXUS,Inc.）

5. 火風暴實驗室公司（Firestorm Labs,Inc.）

6. 奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems,Inc.）

7. 浩劫人工智能公司（HavocAI）

8. 尼羅斯科技公司（Neros Technologies）

9. 多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications）

10.急速飛行公司（Rapid Flight LLC）

11.英斯圖公司（Insitu,Inc.）

▼川普宣布「對等關稅」。（圖／路透社）

