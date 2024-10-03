北部人悠哉吃早餐！高雄人卻崩潰喊「窗戶要破了」：這裡是搖滾區

▲南部風雨很大。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中度颱風山陀兒持續緩速接近台灣，預估今午登陸高屏，全台連放2天颱風假，有網友表示，起床後看到窗外無風無雨，又賺到一天颱風假，悠閒吃早餐看球賽，好奇大家的所在地區天氣如何。對此，許多高雄人崩潰喊「高雄開始搖滾」、「高雄風雨很大」、「高雄現在的風根本比凱米強」。

有網友在PTT發文，「大家早安，你那裡天氣怎麼樣？」早上7點多起床，馬路微微濕，但是沒有下雨，還有舒服的涼風，很愜意地在早餐店看球賽吃早餐，「平常這個時候都在趕公車，今天在吃永和豆漿」。另一名網友則發文，一早醒來無風無雨，「颱風到底有沒有來啊，醒來無風無雨，本來以為今天最嚴重，結果是小波浪」。

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貼文曝光，不少南部網友直呼「高雄剛剛收到國家警報了12-14級風，而且昨天半夜開始風超大欸」、「高雄狂風爆雨」、「高雄風雨越來越大」、「高雄犧牲小我，成全整個台灣」、「高雄重搖滾，一直聽到東西吹飛掉落」、「高雄半夜就開始有颱風的感覺了」、「南高風超大」、「高雄風超大，窗戶好像要破了」。

各地區的網友也紛紛回報，「桃園風大，持續下雨啊」、「內湖開始大暴雨」、「中壢無雨微風」、「桃園風大到斷電」、「基隆風雨超大，要不要來體驗一下」、「台中出太陽，等LaLaport開門」、「台中西屯跟彰化市區，這幾天完全沒事」、「我住市府捷運站附近，風雨大到紗窗都濕了，天空灰濛濛」。

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）



氣象署觀測資料顯示，山陀兒上午8時的中心位在高雄西南方約40公里之處，以每小時8轉4公里速度前進，近中心最大風速每秒35公尺、七級風平均暴風半徑180公里，比起前次警報都減少。

氣象署簡任技正伍婉華再三提醒，山陀兒登陸南部後，南部風強雨大很危險，可能出現14級強陣風，以及颱風暴潮引起的海水倒灌，特別叮嚀民眾要注意安全，不要從事海邊活動，前往宜花、東南部、北部山區更要小心。