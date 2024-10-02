快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水

記者鄒鎮宇／綜合報導

颱風「山陀兒」怠速前進，為全台各地帶來狂風暴雨。經濟部水利署2日晚間9點50分針對新北市瑞芳區發出一級淹水警戒。事後，許多網友也PO出瑞芳的災情，呼籲在地人不要隨意出門。

▲瑞芳時雨量目前全台最高。（圖／翻攝爆料公社二社）



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經濟部水利署2日晚間9點50分發出警戒，新北市瑞芳區大粗坑3小時雨量145mm，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，涵蓋區域包括瑞芳區傑魚里、龍山里、吉慶里、龍潭里、龍安里、上天里、吉安里、光復里、瑞濱里、爪峰里、深澳里、基山街、明燈路一段、侯硐路、三爪子坑路、四腳亭、第二瑞八公路等。

▲▼瑞芳災情嚴重，許多民宅內都開始淹水。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）



許多瑞芳網友也紛紛在臉書PO出災情表示，「瑞芳老街火車站前淹水了」、「瑞八公路（大寮路段7.5k）往瑞芳方向，瑞芳聖祖壇左側淹水無法出入，以有車輛淹水拋錨，瑞芳鄉親請改道」、「台2丁往瑞濱，泥水都是整個路面了」、「義芳國小下面也淹水一般轎車沒辦法通過，休旅車底盤高的可通過」、「現在外面風雨很大，道路多處淹水，請大家盡量不要岀門，避免發生危險」。

也有網友在臉書社團「爆料公社二社」PO出現場災，照片中水已淹到成年人的小腿至膝蓋處，許多民眾的住處也被黃泥髒水湧入。

此外，因颱風影響造成水淹軌面，瑞芳車站至猴硐車站路線不通，平溪線及宜蘭線列車將有所延遲，請留意列車資訊看板。