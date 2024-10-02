　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水

記者鄒鎮宇／綜合報導

颱風「山陀兒」怠速前進，為全台各地帶來狂風暴雨。經濟部水利署2日晚間9點50分針對新北市瑞芳區發出一級淹水警戒。事後，許多網友也PO出瑞芳的災情，呼籲在地人不要隨意出門。

▲▼快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲瑞芳時雨量目前全台最高。（圖／翻攝爆料公社二社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部水利署2日晚間9點50分發出警戒，新北市瑞芳區大粗坑3小時雨量145mm，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，涵蓋區域包括瑞芳區傑魚里、龍山里、吉慶里、龍潭里、龍安里、上天里、吉安里、光復里、瑞濱里、爪峰里、深澳里、基山街、明燈路一段、侯硐路、三爪子坑路、四腳亭、第二瑞八公路等。

▲▼快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲▼瑞芳災情嚴重，許多民宅內都開始淹水。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）

▲▼快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水。（圖／翻攝爆料公社二社）

許多瑞芳網友也紛紛在臉書PO出災情表示，「瑞芳老街火車站前淹水了」、「瑞八公路（大寮路段7.5k）往瑞芳方向，瑞芳聖祖壇左側淹水無法出入，以有車輛淹水拋錨，瑞芳鄉親請改道」、「台2丁往瑞濱，泥水都是整個路面了」、「義芳國小下面也淹水一般轎車沒辦法通過，休旅車底盤高的可通過」、「現在外面風雨很大，道路多處淹水，請大家盡量不要岀門，避免發生危險」。

也有網友在臉書社團「爆料公社二社」PO出現場災，照片中水已淹到成年人的小腿至膝蓋處，許多民眾的住處也被黃泥髒水湧入。

此外，因颱風影響造成水淹軌面，瑞芳車站至猴硐車站路線不通，平溪線及宜蘭線列車將有所延遲，請留意列車資訊看板。

▲▼快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水。（圖／翻攝爆料公社二社）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
別再說高雄無感！「洗衣機當場被吹走」　她傻眼曝慘況
山陀兒豪雨狂轟！今日累積雨量第一名在「這縣市」
山陀兒來襲　造成2死102傷2失蹤
「想射裡面」人妻偷吃工程師懷孕　他嚇到：確定有拔出來
快訊／瑞芳「淹到小腿」　整條路都黃泥水
山陀兒結構轉差！氣象專家示警：明天是重頭戲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒挾豪雨狂轟！今日累積雨量第一名在「這縣市」

山陀兒侵台！王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水

山陀兒強襲「全台逾6萬戶停電」！台電：已有92％復電

山陀兒結構轉差「但南部仍要戒備」！氣象專家示警：明天是重頭戲

快訊／山陀兒豪雨持續輸出！基隆、新北4區發「淹水警戒」

北美台灣研究30年　青年線上座談探討學術研究如何連接台灣與世界

山陀兒襲台「連放颱風假」　恐衝擊薪水發放！

山陀兒原地瘦身「北部雨3天」　陸警增2縣市！最快明晨登陸迅速減弱

台鐵明午前對號列車停開！交通異動懶人包　高鐵14時前中南部停駛

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

【笑得最開心的也是他XD】老爸見全家服傻眼爆粗口...但還是穿上一起逛街

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

山陀兒挾豪雨狂轟！今日累積雨量第一名在「這縣市」

山陀兒侵台！王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水

山陀兒強襲「全台逾6萬戶停電」！台電：已有92％復電

山陀兒結構轉差「但南部仍要戒備」！氣象專家示警：明天是重頭戲

快訊／山陀兒豪雨持續輸出！基隆、新北4區發「淹水警戒」

北美台灣研究30年　青年線上座談探討學術研究如何連接台灣與世界

山陀兒襲台「連放颱風假」　恐衝擊薪水發放！

山陀兒原地瘦身「北部雨3天」　陸警增2縣市！最快明晨登陸迅速減弱

台鐵明午前對號列車停開！交通異動懶人包　高鐵14時前中南部停駛

別再說高雄無感！2樓露臺「洗衣機被吹走」　她傻眼曝慘況

中颱山陀兒來襲5134戶停電　台電台南、新營區處搶修維持供電

以色列1軍人死於與真主黨交戰　攻入黎巴嫩後首例

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

山陀兒挾豪雨狂轟！今日累積雨量第一名在「這縣市」

「法國怪物」最想在這3人頭上暴扣　直言魔術天才大鎖被低估

台北連放3天颱風假？游淑慧：今天都停了「周四、五怎能不停班課」

山陀兒來襲　台電桃園區處持續樹修戒備防颱

山陀兒侵台！王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

巴黎奧運至今女雙5連敗　謝淑薇香港女網賽首輪出局

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

生活熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

22縣市都宣布了！全台停班課懶人包看這裡

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

不斷更新／3縣市「今晚6點可知」明天是否停班課

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

這時段最常客滿！摩鐵員工爆料：偷情居多

更多熱門

相關新聞

前主播認「全台最不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由

前主播認「全台最不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由

18號颱風「山陀兒」（Krathon）持續逼近台灣，全台22縣市皆停班停課防颱。為此，前主播蕭彤雯就在臉書發文分享，自己對颱風假的看法，坦言自己是全台最不想放颱風假的人之一，同時也公開背後的三大原因表示，「相信我！」

豪雨狂轟！累積雨量第一名在「這縣市」

豪雨狂轟！累積雨量第一名在「這縣市」

台北放3天颱風假？游淑慧：今天都停了「周四、五怎能不停」

台北放3天颱風假？游淑慧：今天都停了「周四、五怎能不停」

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

夏和熙颱風夜搭機回台「降落兩次才成功」！　見1景嚇瘋

夏和熙颱風夜搭機回台「降落兩次才成功」！　見1景嚇瘋

關鍵字：

颱風瑞芳淹水災情道路淹水

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

22縣市都宣布了！全台停班課懶人包看這裡

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

快訊／颱風假再一天！　北北基桃明天停止上班上課

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

不斷更新／3縣市「今晚6點可知」明天是否停班課

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面