　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國際級丟臉！駐奈公使買春涉貪　楊文昇首曝光：有做假帳沒污錢

記者黃哲民／台北報導

我國駐奈及利亞前公使楊文昇被控任內5度虛報宴客費用，共詐領台幣約1.5萬元，涉犯《貪污治罪條例》罪嫌，台北地院今（11日）開庭，楊男堅稱當地賓客因新冠疫情突然爆發、臨時不能來，憑單據核銷已備妥的食材花費絕非貪污，請求改依刑責較輕的普通詐欺或偽造文書罪從輕量刑，並爭取緩刑，法官諭知下月（10月）2日上午9點30分宣判。

▲▼我國駐奈及利亞前公使楊文昇（右）涉貪1.5萬元交際費，出庭請求改依普通詐欺取財罪或偽造文書罪從輕量刑與緩刑。註：左為辯護律師莫詒文。（圖／記者黃哲民攝）

▲我國駐奈及利亞前公使楊文昇（右）涉貪1.5萬元交際費，出庭請求改依普通詐欺取財罪或偽造文書罪從輕量刑與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

楊文昇今開完庭被記者詢問是否被誤會、要不要回應，他斷然說不要、低頭翻找口罩戴上。楊男另因2018年就任駐奈及利亞代表處館長不久，在職務宿舍與1名當地女清潔工涉及性交易，傷害我國國際形象，被外交部記1大過，再被監察院彈劾，懲戒法院2022年判他休職1年，楊男現已退休。

本案是在楊文昇爆發上述性交易醜聞後，被台北地檢署指揮廉政署查獲。起訴指出，楊男從2018年7月9日到2020年9月17日，擔任駐奈公使期間，5度製作不實宴客名單、花費等紀錄，核銷館長交際費共483.36美元，折合台幣約1萬5146元，涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪嫌。

現年65歲的楊文昇今出庭承認報假帳，但否認意圖貪污，他透過辯護律師堅稱當時確有在官邸宴請外賓計畫，也已預先寄發電子郵件或口頭邀請外賓，但新冠肺炎疫情突然爆發，各國都很慌亂，賓客臨時不能來，已備妥的食材花費只能憑單據核銷。

辯護律師主張楊文昇「可能貪求方便」，非故意訛詐區區1萬多元費用，楊男任內主動提報與繳回代表處年度結餘款給外交部，金額都高於本案犯罪所得，任內從無抑留剋扣公款行為，楊男本案無重大惡意，請求改依普通詐欺或偽造文書罪論處。

利用職務機會詐取財物罪法定為7年以上徒刑，普通詐欺取財罪為5年以下徒刑，一般偽造文書罪最重為5年以下徒刑，公務員登載不實罪為1年以上、7年以下徒刑。

檢方認為楊文昇長期擔任駐外官員，很清楚館長交際費用途與核銷規定，尤其疫情期間禁止聚餐，楊男卻一再列舉不實宴客事項，應依《貪污治罪條例》論處，至於繳回外館結餘款，是依法且理所當然，楊男犯行毫無情堪憫恕得減刑之處。

楊文昇強調自己曾在2009年莫拉克風災後捐出1日所得，公職生涯派駐過8個國家，每次捐給外館3000元到1萬元不等的公積金，每逢三節自費慰勞外館工友等職員，15年下來也累積好幾萬元，代表他熱心公益，不會去貪1萬多元交際費，請求從輕量刑並給緩刑。

ET快訊
幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視
25歲裸男戲水墜樓亡　高大成提3關鍵：不太可能
駐外大使買春涉貪　首曝光：有做假帳沒污錢
快訊／小草怒嗆開除謝立功黨籍！中評會立案調查
快訊／金鐘獎入圍名單　完整一次看
TVBS民調／高雄綠地變藍天？　柯志恩支持度領先綠營5可能人
碩士妻下海賺學費　夫見「花名冊」綠了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視兒　感謝外界關心

裸男鴛鴦戲水墜10樓亡　高大成：若陽台高於130cm滑倒不太可能

高雄漁民疑落海失聯！膠筏海上獨漂　陸海空搜索33hrs仍未尋獲

黑衣男拿超大行李袋搜刮娃娃機店　2分鐘掃12隻單價上萬公仔變賣

信義快連2車禍！修警用監視器酒駕翻覆　被清楚拍下撞擊瞬間

碩士妻下海賺學費！年收破百買車又買房　綠帽夫見「花名冊」怒訴離

雲林肅槍再打詐！查獲「25長短槍、245子彈」　扣不法所得近3千萬

國際級丟臉！駐奈公使買春涉貪　楊文昇首曝光：有做假帳沒污錢

怕體測沒過...陸軍中士「小畫家P圖」竄改文件　被長官識破慘了

港籍航空地勤、泰女假觀光真運毒　夾帶45.3公斤大麻被抓包

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視兒　感謝外界關心

裸男鴛鴦戲水墜10樓亡　高大成：若陽台高於130cm滑倒不太可能

高雄漁民疑落海失聯！膠筏海上獨漂　陸海空搜索33hrs仍未尋獲

黑衣男拿超大行李袋搜刮娃娃機店　2分鐘掃12隻單價上萬公仔變賣

信義快連2車禍！修警用監視器酒駕翻覆　被清楚拍下撞擊瞬間

碩士妻下海賺學費！年收破百買車又買房　綠帽夫見「花名冊」怒訴離

雲林肅槍再打詐！查獲「25長短槍、245子彈」　扣不法所得近3千萬

國際級丟臉！駐奈公使買春涉貪　楊文昇首曝光：有做假帳沒污錢

怕體測沒過...陸軍中士「小畫家P圖」竄改文件　被長官識破慘了

港籍航空地勤、泰女假觀光真運毒　夾帶45.3公斤大麻被抓包

視后沒她！評審認：小S是遺珠　《此時此刻》入圍6獎「網內互打」

王世堅喊話民眾黨別為感情沖昏頭　「是該跟柯文哲道別的時候了」

江蕙4年前「1原因」遭網友出征！無預警關閉臉書：不再重啟

美總統大選辯論川普頻失言　多家外媒：賀錦麗贏了

新竹假日觀光巴士開跑啦！邀您暢遊舊城、探索城市新魅力

成功高中學生「睡校長室門口」抗議！校方急回應：是誤會

幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視兒　感謝外界關心

解決肩頸疲勞！日本職棒明星前田健太也在做減輕僵硬動作

柯文哲「1500」案NCC收11起檢舉：交由內容諮詢委員會審查

籲卓榮泰暫緩《國土計畫法》　朱立倫鼓勵民眾中秋振興花東觀光

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

社會熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

「惡漢屠殺4警」大案！　高雄夜間巡邏反喪命

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...損失破2億

柯文哲「陶朱隱園」獨會沈慶京　隔天掉手機

沈慶京今被二度提訊開庭　坐輪椅現身

幻象飛官彈射落海！院方：整個過程很幸運

即／新竹馬偕兒醫v.s京華城　竹檢：查無違法已結案

快訊／幻象2000墜海飛官最新情況！　送院畫面曝光

更多熱門

相關新聞

屏東男車牌遭吊扣　掛假車牌上路遭判刑3月

屏東男車牌遭吊扣　掛假車牌上路遭判刑3月

蔡姓男子因交通違規，在名為「全省1.1金屬車牌 訂製車牌 超速 酒駕 權利車買賣」Facebook社團，冒用鄭姓友人名字購買兩面車牌，懸掛自家車輛使用，被警方查獲依偽造文書罪送辦，屏東地方法院判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以新臺幣壹1000元折算1日，等於罰9萬元。

女檢察官打擊犯罪13年　資歷全是假

女檢察官打擊犯罪13年　資歷全是假

即／柯文哲收押第6天首提訊　檢追查1500金流

即／柯文哲收押第6天首提訊　檢追查1500金流

即／衝柯文哲老家貼大字報　新竹女到案被送辦

即／衝柯文哲老家貼大字報　新竹女到案被送辦

大力喬到偵查隊長　今上任就涉貪停職

大力喬到偵查隊長　今上任就涉貪停職

關鍵字：

外交官公使交際費貪污新冠肺炎詐欺偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面