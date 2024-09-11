國際級丟臉！駐奈公使買春涉貪　楊文昇首曝光：有做假帳沒污錢

記者黃哲民／台北報導

我國駐奈及利亞前公使楊文昇被控任內5度虛報宴客費用，共詐領台幣約1.5萬元，涉犯《貪污治罪條例》罪嫌，台北地院今（11日）開庭，楊男堅稱當地賓客因新冠疫情突然爆發、臨時不能來，憑單據核銷已備妥的食材花費絕非貪污，請求改依刑責較輕的普通詐欺或偽造文書罪從輕量刑，並爭取緩刑，法官諭知下月（10月）2日上午9點30分宣判。

▲我國駐奈及利亞前公使楊文昇（右）涉貪1.5萬元交際費，出庭請求改依普通詐欺取財罪或偽造文書罪從輕量刑與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

楊文昇今開完庭被記者詢問是否被誤會、要不要回應，他斷然說不要、低頭翻找口罩戴上。楊男另因2018年就任駐奈及利亞代表處館長不久，在職務宿舍與1名當地女清潔工涉及性交易，傷害我國國際形象，被外交部記1大過，再被監察院彈劾，懲戒法院2022年判他休職1年，楊男現已退休。

本案是在楊文昇爆發上述性交易醜聞後，被台北地檢署指揮廉政署查獲。起訴指出，楊男從2018年7月9日到2020年9月17日，擔任駐奈公使期間，5度製作不實宴客名單、花費等紀錄，核銷館長交際費共483.36美元，折合台幣約1萬5146元，涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪嫌。

現年65歲的楊文昇今出庭承認報假帳，但否認意圖貪污，他透過辯護律師堅稱當時確有在官邸宴請外賓計畫，也已預先寄發電子郵件或口頭邀請外賓，但新冠肺炎疫情突然爆發，各國都很慌亂，賓客臨時不能來，已備妥的食材花費只能憑單據核銷。

辯護律師主張楊文昇「可能貪求方便」，非故意訛詐區區1萬多元費用，楊男任內主動提報與繳回代表處年度結餘款給外交部，金額都高於本案犯罪所得，任內從無抑留剋扣公款行為，楊男本案無重大惡意，請求改依普通詐欺或偽造文書罪論處。

利用職務機會詐取財物罪法定為7年以上徒刑，普通詐欺取財罪為5年以下徒刑，一般偽造文書罪最重為5年以下徒刑，公務員登載不實罪為1年以上、7年以下徒刑。

檢方認為楊文昇長期擔任駐外官員，很清楚館長交際費用途與核銷規定，尤其疫情期間禁止聚餐，楊男卻一再列舉不實宴客事項，應依《貪污治罪條例》論處，至於繳回外館結餘款，是依法且理所當然，楊男犯行毫無情堪憫恕得減刑之處。

楊文昇強調自己曾在2009年莫拉克風災後捐出1日所得，公職生涯派駐過8個國家，每次捐給外館3000元到1萬元不等的公積金，每逢三節自費慰勞外館工友等職員，15年下來也累積好幾萬元，代表他熱心公益，不會去貪1萬多元交際費，請求從輕量刑並給緩刑。