躲不過世界大戰或疫情！比爾蓋茲警告：25年內再爆傳染病「大流行」

▲微軟創辦人比爾蓋茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

聯合國2022年11月宣布，全球人口突破「80億」大關，其中印度將會超越中國，成為全世界人口最多的國家，人口激增與結構失衡日益嚴重。在此之際，美國億萬富豪、全球軟體巨擘微軟創辦人比爾蓋茲示警，表示未來一旦地球沒有再度爆發世界大戰，則全球性的流行疾病很可能在未來25年內發生。

比爾蓋茲接受美媒CNBC節目《Make It》專訪時提到，目前這個時代面臨許多可能進一步引發重大戰爭的動盪，然而即使人類成功避免世界大戰的爆發，或許未來在25年內很可能出現另一場全球性傳染疾病的大流行，因此他提醒世人務必從新冠疫情中記取教訓。

報導指出，自從親身經歷人們在新冠肺炎大流行時準備不足、導致數百萬人喪命的悲劇以後，比爾蓋茲決定加入科學家行列集思廣益，並於2022年針對此議題撰寫出版《如何避免下一場大流行病》的書籍，當中列舉人類應對廣泛疾病影響時的準備工作所出現的缺陷。包括必須加強檢疫技術、集中對於疫苗研究的投資。

在談到美國時，比爾蓋茲則表示，「在面臨新冠疫情肆虐之際，全球曾經引頸期盼美國能夠挺身而出、領導各國共同對抗疫情，並曾為世界防疫模範。然而，美國卻讓全世界失望。」