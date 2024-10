美媒：以色列將對伊朗發動「重大報復」　最快數日內展開

▲伊朗飛彈來襲,以色列「鐵穹」(Iron Dome)防空系統攔截。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國網站Axios援引以色列官員說法指出,以色列計畫對伊朗1日大規模飛彈攻擊展開重大報復行動,最快數日內就會展開,目標可能鎖定伊朗境內的石油設施與其他戰略要地,規模將比今年4月反擊伊朗飛彈直攻的有限度空襲還要大。

Axios記者拉維德(Barak Ravid)撰文提到,以色列與伊朗情勢從未像現在這樣,如此接近開闢一條新的、更加危險的戰線。伊朗1日放話威脅,若以色列使用武力還擊,將再次發動攻擊;以色列則稱所有選項都納入考慮範圍,包括攻擊伊朗核設施。

多名以色列官員透露,伊朗石油設施可能是以色列鎖定攻擊的目標,但也有人稱,發動暗殺、摧毀伊朗防空系統也是可能選項。以色列的反擊可能包括戰機空襲、或是類似在伊朗德黑蘭擊殺哈瑪斯領導人哈尼雅(Ismail Haniyeh)的秘密行動。

今年4月,伊朗對以色列發動攻擊,發射120枚彈道飛彈、30枚巡弋飛彈、150架無人機,這也是伊朗史上首度飛彈直攻以色列,隨後以色列針對伊朗S-300防空系統進行有限度打擊,結束兩國之間的直接攻擊。以色列官員表示,對於伊朗1日的飛彈攻擊,以色列將採取更大規模的報復行動。

伊朗1日對以色列發射近200枚飛彈,以色列全境空襲警報狂響,防空系統全面運作。依據社群媒體流傳的影片,一枚伊朗飛彈在距離摩薩德(Mossad)總部不到一公里的地方爆炸;另段經CNN定位的影片顯示,飛彈落地後在附近停車場造成的巨大撞擊坑。

An Iranian missile exploded near the Mossad headquarters, located on the northern outskirts of Tel Aviv.



- Aric Toler pic.twitter.com/GuHA2K4rl0