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美媒：以色列將對伊朗發動「重大報復」　最快數日內展開

▲▼伊朗飛彈來襲，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。（圖／路透）

▲伊朗飛彈來襲，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國網站Axios援引以色列官員說法指出，以色列計畫對伊朗1日大規模飛彈攻擊展開重大報復行動，最快數日內就會展開，目標可能鎖定伊朗境內的石油設施與其他戰略要地，規模將比今年4月反擊伊朗飛彈直攻的有限度空襲還要大。

Axios記者拉維德（Barak Ravid）撰文提到，以色列與伊朗情勢從未像現在這樣，如此接近開闢一條新的、更加危險的戰線。伊朗1日放話威脅，若以色列使用武力還擊，將再次發動攻擊；以色列則稱所有選項都納入考慮範圍，包括攻擊伊朗核設施。

多名以色列官員透露，伊朗石油設施可能是以色列鎖定攻擊的目標，但也有人稱，發動暗殺、摧毀伊朗防空系統也是可能選項。以色列的反擊可能包括戰機空襲、或是類似在伊朗德黑蘭擊殺哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）的秘密行動。

今年4月，伊朗對以色列發動攻擊，發射120枚彈道飛彈、30枚巡弋飛彈、150架無人機，這也是伊朗史上首度飛彈直攻以色列，隨後以色列針對伊朗S-300防空系統進行有限度打擊，結束兩國之間的直接攻擊。以色列官員表示，對於伊朗1日的飛彈攻擊，以色列將採取更大規模的報復行動。

伊朗1日對以色列發射近200枚飛彈，以色列全境空襲警報狂響，防空系統全面運作。依據社群媒體流傳的影片，一枚伊朗飛彈在距離摩薩德（Mossad）總部不到一公里的地方爆炸；另段經CNN定位的影片顯示，飛彈落地後在附近停車場造成的巨大撞擊坑。

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