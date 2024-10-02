以色列恐攻7死8傷！黑衣男「車廂內開槍」滿地血　屍橫月台畫面曝

▲ 兇嫌在輕軌車廂內、月台和街道上開槍，月台上多名死傷者倒地。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）1日晚間發生恐怖攻擊，多名歹徒持刀槍攻擊輕軌上的無辜乘客，造成至少7死8傷，成為該國近幾年傷亡最為慘重的恐攻之一。

綜合《以色列時報》及BBC等外媒，監視器影片顯示，1日晚間有2名黑衣男子手持突擊步槍與刀械，在特拉維夫輕軌車廂內攻擊平民，下車後繼續向耶路撒冷大道（Jerusalem Boulevard）上的民眾開槍。

事發後車廂內血跡斑斑，月台邊躺著多具屍體，網路瘋傳的照片還顯示兇嫌對一名倒地的傷者補槍。

BREAKING: According to Hebrew media the shooting event in Tel Aviv is still ongoing, the two gunmen used automatic weapons to carry out the attack.



At least 10 dead and 20 injured so far and the one of the fighters was killed. https://t.co/bKCgAnaJpg pic.twitter.com/TB7SYsxVFV — Suppressed News. (@SuppressedNws) October 1, 2024

Two gunmen executed a shooting attack in Tel Aviv, resulting in the deaths of at least six people. The attackers infiltrated Israel, stabbed a soldier, seized his weapon, and used it to carry out the assault. pic.twitter.com/SGNeqKnqm8 — War Watch (@WarWatchs) October 1, 2024

2名兇嫌隨後被趕抵現場的安全部隊擊斃，分別為拉加布（Mehmed Khalaf Saher Rajab）及塔米米（Hassan Mohammed Hassan Tamimi），皆來自約旦河西岸南部城市希布倫（Hebron），動機目前尚不清楚，但警方稱其為恐怖攻擊，目前仍在追捕疑似是第3名槍手的嫌犯。

這起事件造成至少7人死亡及8人受傷，部分以色列媒體稱有8人死亡，但不清楚是否包括兇嫌。

附近一名攤販老闆莫蒂（Motti）回憶，「四面八方槍聲不斷，我們驚恐地走到外面，看到街上有人影在跑，似乎是恐怖分子，令人不忍看下去」。

目擊者向《耶路撒冷郵報》表示，他起初以為槍聲是煙火，後來才意識到情況嚴重，「槍聲不斷，我們趴在地上，大家都在哭，我看見有人倒地流血」。

花店老闆穆罕莫德（Mohammed）提到，「一名女性走下輕軌時在尖叫，接著我看見有人受傷，看到這一幕的這感覺很糟糕」，「這是悲傷且艱難的一天」。