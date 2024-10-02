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以色列恐攻7死8傷！黑衣男「車廂內開槍」滿地血　屍橫月台畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 兇嫌在輕軌車廂內、月台和街道上開槍，月台上多名死傷者倒地。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）1日晚間發生恐怖攻擊，多名歹徒持刀槍攻擊輕軌上的無辜乘客，造成至少7死8傷，成為該國近幾年傷亡最為慘重的恐攻之一。

綜合《以色列時報》及BBC等外媒，監視器影片顯示，1日晚間有2名黑衣男子手持突擊步槍與刀械，在特拉維夫輕軌車廂內攻擊平民，下車後繼續向耶路撒冷大道（Jerusalem Boulevard）上的民眾開槍。

事發後車廂內血跡斑斑，月台邊躺著多具屍體，網路瘋傳的照片還顯示兇嫌對一名倒地的傷者補槍。

2名兇嫌隨後被趕抵現場的安全部隊擊斃，分別為拉加布（Mehmed Khalaf Saher Rajab）及塔米米（Hassan Mohammed Hassan Tamimi），皆來自約旦河西岸南部城市希布倫（Hebron），動機目前尚不清楚，但警方稱其為恐怖攻擊，目前仍在追捕疑似是第3名槍手的嫌犯。

這起事件造成至少7人死亡及8人受傷，部分以色列媒體稱有8人死亡，但不清楚是否包括兇嫌。

附近一名攤販老闆莫蒂（Motti）回憶，「四面八方槍聲不斷，我們驚恐地走到外面，看到街上有人影在跑，似乎是恐怖分子，令人不忍看下去」。

目擊者向《耶路撒冷郵報》表示，他起初以為槍聲是煙火，後來才意識到情況嚴重，「槍聲不斷，我們趴在地上，大家都在哭，我看見有人倒地流血」。

花店老闆穆罕莫德（Mohammed）提到，「一名女性走下輕軌時在尖叫，接著我看見有人受傷，看到這一幕的這感覺很糟糕」，「這是悲傷且艱難的一天」。

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