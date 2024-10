以色列恐攻7死8傷！黑衣男「車廂內開槍」滿地血　屍橫月台畫面曝

▲ 兇嫌在輕軌車廂內、月台和街道上開槍,月台上多名死傷者倒地。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列第二大城特拉維夫(Tel Aviv)1日晚間發生恐怖攻擊,多名歹徒持刀槍攻擊輕軌上的無辜乘客,造成至少7死8傷,成為該國近幾年傷亡最為慘重的恐攻之一。

綜合《以色列時報》及BBC等外媒,監視器影片顯示,1日晚間有2名黑衣男子手持突擊步槍與刀械,在特拉維夫輕軌車廂內攻擊平民,下車後繼續向耶路撒冷大道(Jerusalem Boulevard)上的民眾開槍。

事發後車廂內血跡斑斑,月台邊躺著多具屍體,網路瘋傳的照片還顯示兇嫌對一名倒地的傷者補槍。

