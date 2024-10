奪命畫面曝光！伊朗巨大飛彈殘骸墜落　男遭重擊亡

▲巴勒斯坦人被伊朗飛彈殘骸砸死。(圖/翻攝自X@Israel)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗1日對以色列發動大規模飛彈攻擊,飛彈殘骸除了墜落約旦境內之外,也掉在約旦河西岸,直接砸在一名37歲巴勒斯坦男子身上,讓他當場喪命,遺體旁有一塊數公尺長的飛彈殘骸。整個過程全被拍攝下來,由以色列公布,似乎是伊朗這波襲擊行動唯一的死亡事件。

Casualties after missiles launched from Iran towards Israel



Palestinian killed in West Bank from rocket shrapnel



In Jordan, two people were injured as a result of shrapnel falling in several provinces of the kingdomhttps://t.co/acfOdt2Wqb pic.twitter.com/dYZiioIe4F