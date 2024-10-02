奪命畫面曝光！伊朗巨大飛彈殘骸墜落　男遭重擊亡

▲巴勒斯坦人被伊朗飛彈殘骸砸死。（圖／翻攝自X@Israel）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗1日對以色列發動大規模飛彈攻擊，飛彈殘骸除了墜落約旦境內之外，也掉在約旦河西岸，直接砸在一名37歲巴勒斯坦男子身上，讓他當場喪命，遺體旁有一塊數公尺長的飛彈殘骸。整個過程全被拍攝下來，由以色列公布，似乎是伊朗這波襲擊行動唯一的死亡事件。

Casualties after missiles launched from Iran towards Israel



Palestinian killed in West Bank from rocket shrapnel



In Jordan, two people were injured as a result of shrapnel falling in several provinces of the kingdomhttps://t.co/acfOdt2Wqb pic.twitter.com/dYZiioIe4F — Anadolu English (@anadoluagency) October 1, 2024

以色列時報、紐約郵報等報導，37歲巴勒斯坦男子阿薩利（Sameh al-Asali）是來自加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）的工人，是3名孩子的父親。

依據以色列公布的畫面，伊朗1日深夜發動空襲之際，阿薩利走在街道突然被墜落飛彈殘骸擊中，受到重擊的他隨後一動也不動，當場身亡。阿薩利身旁就是飛彈殘骸，長數公尺。阿薩利死亡的地點位在約旦河西岸村莊努埃馬（Nu’eima），距離約旦河西岸城市耶利哥（Jericho）並不遠。

以色列透過社群媒體發文表示，「我們已經說過一次，我們再複述一遍：伊朗政權是危險、破壞性的，是對區域和世界穩定的最大威脅之一」。

以色列國防軍表示，由於以色列防空系統發揮作用，加上與美國合作，成功攔截大部分伊朗發射的飛彈。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，將對伊朗襲擊行動做出回應，「我們在防禦、進攻方面均處於高度戒備狀態，會保護以色列人民，此次伊朗的飛彈攻擊將產生後果，我們已有計畫，在適當時間地點採取行動」。