伊朗飛彈劃過約旦領空！　殘骸墜落3傷「街道燃燒」畫面曝光

ISRAEL vs Isl@mic republic of IRAN



Apparently Isl@mic Republic of Iran has hit JORDAN by mistake ..



These jokers think they can defeat ISRAEL as ISRAELI NORTHERN ARROW system intercepts the b@llistic mi$$iles fired at Israeli civilians .. pic.twitter.com/L5KQYgdBS6 — TAMMARAO PATIL (@TammaraoPatil) October 1, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗1日朝以色列發射近200顆飛彈，約旦政府已證實，約旦境內多個省有飛彈殘骸落下，造成3人受傷。

紐約時報、安納杜魯新聞社等報導，伊朗朝以色列發射的飛彈有部分殘骸落入兩國之間的國家約旦境內，包括首都安曼、拜勒加（Balqa）、扎爾卡（Zarqa）、米底巴（Madaba）等。約旦政府發言人莫馬尼（Mohammed al-Momani）指出，有3人受到輕傷。

莫馬尼並未說明約旦是否協助攔截伊朗發射的飛彈，但「保護約旦和約旦人民是我們的首要責任」。

另據LBC，在伊朗發動空襲期間，約旦一度關閉領空，約旦武裝部隊呼籲民眾待在家中，確保安全。安曼居民拍到燃燒物體墜落街道的影片，也有人捕捉到飛彈飛越約旦上空進入以色列的畫面。

▼ 在伊朗朝以色列發射飛彈後，約旦上空劃過不明發射物。（圖／路透）