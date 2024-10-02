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北北基桃停班課卻沒風雨　氣象署曝與首長開會過程：有給最新預報

▲山陀兒颱風影響全台放假一天，台北市天氣晴朗微風無月。（圖／記者林敬旻攝）

▲山陀兒颱風影響全台放假一天，但今天台北市天氣晴朗。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒龜速襲台，預估明天登陸，北北基桃未列陸上警報範圍，今（2日）卻停班停課，引發爭議，甚至有媒體提出質疑，氣象署在北北基桃宣布放假後才下修風雨標準。氣象署簡任技正伍婉華對此表示，颱風移動速度緩慢，調整路徑也隨時修正預報資料，並提供給縣市政府參考各時段的風雨預報。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒中午12時的中心位在高雄的西南方約130公里之處，以每小時8公里速度向北北東進行，陸上警戒範圍擴大到苗栗、台中、高雄等13縣市，台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽等作業船隻應嚴加戒備。

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伍婉華說，隨著颱風逐漸北上，台灣各地風雨明顯增加，今日花東降雨持續且明顯，南部地區降雨也會增強。颱風所在環境不利發展，持續減弱下去，預估明天登陸西南部一帶，登陸後減弱，但依然以颱風環流結構完整，強風豪雨帶影響台灣。

她指出，花蓮、台東地區今天降雨更為持續明顯，連南部地區降雨開始明顯，尤其屏東明顯，而北部、東北部及中部海域也有雲系形成，基隆北海岸斷斷續續下雨，深夜到明天雨勢增大。

伍婉華表示，各地雨勢越來越明顯，南部地區出現長延時豪雨，中北部降雨比較零星，而北部、東北部明天開始受到東北季風南下，一直影響到周五，開始出現較大雨勢，隨著颱風登陸，將視其減弱程度調整未來降雨情形。

有媒體提問氣象署原預估今天北北基桃8到9級陣風，但今天測到4、5級，未達到停班停課標準，是否縣市政府宣布後下修預報？伍婉華表示，今天西北部沿海及澎金馬都有觀測8到9級強陣風，時間再晚一點，會增強。

伍婉華說，2018年開始氣象署與縣市政府首長召開視訊會議，各縣市代表直接跟氣象署溝通討論停班停課的問題。昨晚7時下修風雨預報，並在7時召開山陀兒颱風第二次縣市政府視訊連線會議，也有提醒沿海地區9到10級強陣風。

她表示，今年起首長視訊會議還提供給各縣市沿海風力預報的實際數字，以利縣市政府做更細緻判斷，風雨預報預計在今年底從縣市預報擴大到鄉鎮區的預報，讓民眾更了解。

根據氣象署昨日下午4時風雨預報資料顯示，基隆市在今清晨6時到中午12時平均風為4-5，陣風為6-7；台北市、新北市、桃園市的平均風為5-6，陣風為6-7轉8-9。

昨晚7時的風雨預測下修，基隆市在今清晨6時到中午12時平均風為4-5，陣風為6-7；台北市、新北市的平均風就下修為4-5，陣風為6-7；桃園市的平均風為5-6，陣風為6-7轉8-9。

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