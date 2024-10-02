北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

▲北北基桃、竹竹苗、宜蘭縣等尚未納入陸上警報範圍。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

中颱「山陀兒」龜速逼近台灣，今（2）日全台停班停課，但不少網友對於北北基桃放颱風假感到相當疑惑，紛紛質疑「無風無雨到底有什麼好放的」、「都還沒陸警是在哈嘍」。不過，台北市長蔣萬安昨晚在臉書上表示，北市預計今日午後風雨漸增，為考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，4位首長已經討論、取得共識，2日將暫停上班上課。

今天全台22縣巿全部停班課，新北市長侯友宜昨晚在臉書公布公布消息稱，新北市1日深夜可能就會納入海警範圍，2日清晨納入陸警範圍，預計2日深夜到3日白天受山陀兒颱風影響最劇烈。

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蔣萬安也在臉書指出，雖然山陀兒颱風北轉的時間延遲，台北市預計2日下午開始就會受到外圍環流影響，除了風勢不容小覷，山區也有豪雨至豪大雨等級的雨勢，請大家務必提高警覺、做好防颱準備。

對此，PTT、臉書不少網友認為北部不該放假，表示「北部為什麼放假，我要躺在沙發上炒股票欸」、「為什麼要放無風無雨的假，是在討民眾喜愛度嗎？這種颱風假影響多少民生經濟」、「上次台北就亂放2天了，以後是不是颱風來都變放兩天？都還沒陸警是在哈嘍？亂放一通」、「颱風一個影子都還沒看到到底是在怕什麼」、「沒風沒雨…小孩原本要到醫院看診都沒辦法看了」。

▲根據氣象署今日9時最新資料顯示，陸警範圍包括：台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖。（圖／中央氣象署）

另一派鄉民則認為，「明天如果下午風雨變大，才說停班停課，又唉唉叫，到底怎樣才滿意」、「想加班的，可以自己去加班。記得寫切結書去加班走在外面被東西打到不可以報公傷。蔣萬安市長團隊做的決定是擔心大家明天下班的時候遇到大風大雨，尤其是要接送小孩的家長們」、「這樣就對了～！！你沒辦法預估下午情況會是怎麼樣，所以預防性的防颱措施也是必要的」。

此外，也有不少人建議，「颱風那麼龜速，要也是星期四放」、「10/2晚間～10/3白天，那也應該只放10/3啊」、「星期四颱風才是最強，現在就放假打算是要連放2～3天嗎」、「真的建議停班課就連娛樂場所都停止營業，百貨、KTV、電影院等等之類的行業都不准營業，讓放假的人民可以安全在家不要出門，發生意外又在那邊浪費資源」。

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