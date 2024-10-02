聖母峰還會長高50公尺　科學家揭河流竟是重要推手

▲最新研究發現河流的侵蝕作用導致聖母峰每年長高2毫米。（示意圖，pixabay）



圖文／鏡週刊

聖母峰可能會長高喔！最新研究顯示，河流侵蝕作用可能導致聖母峰在未來再長高15至50公尺，這項發現將重新定義世界最高峰的高度。

據《BBC》報導指出，倫敦大學學院的研究人員透過GPS觀測發現，聖母峰正以每年2毫米的速度緩慢上升。造成此現象的原因是，聖母峰附近的阿倫河侵蝕作用，將土石沖刷掉，此現象類似於船隻卸貨後，船隻往上浮的原理。

傳統觀念認為喜馬拉雅山脈的隆起是由印度板塊與歐亞板塊碰撞所驅動，然而最新研究指出，阿倫河網的侵蝕作用可能對山脈的抬升起了關鍵作用。

聖母峰位於中國與尼泊爾交界，其周邊的阿倫河發源於西藏，穿過陡峭山脈流入尼泊爾，與其他兩條河流匯合後形成科西河，最終在印度與恆河交匯。發源於西藏的阿倫河，在流經聖母峰周邊的過程中不斷沖刷著陡峭的山脈，導致大量的岩石和土壤被侵蝕沖走。

中國地質大學韓旭博士參與的研究探索聖母峰高度變化的深層原因，指出阿倫河的侵蝕和地函的向上作用，正是驅動聖母峰不斷增高的主要因素。

愛丁堡大學地球科學學院的休辛克萊教授對這項研究表示肯定，但同時也指出，研究中關於河流切割的數據仍存在不確定性，但是該研究成功地將聖母峰的高度變化與河流作用聯繫起來，為我們理解山脈的演化提供了新的視角。



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