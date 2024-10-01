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漢堡王「超殺優惠券」出爐！6夯品加1元多1件、漢堡+飲料69元吃

▲▼漢堡王7月優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券出爐 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」最新激省優惠券來了，不僅網羅「6大夯品加1元多1件」，包括雞塊、薯條、洋蔥圈都有，加碼推銅板1+1優惠，只要69元即可爽吃漢堡任搭飲料、薯條或蘋果派，整張券現省1864元，即日起限時3個月開跑。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

漢堡王祭出最新「歲末犒賞優惠券」，一共有6大系列好康，其中，「6大夯品加1元多1件」品項有4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料、小杯玉米湯及大杯玉米湯，皆可享加1元多吃1件。

加碼收超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，一共28種組合通通只要69元。

除外還有4款2堡超值組149元起、4款銅板點心組最低69元起、8款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起。以上優惠即日起至12月31日限時開跑，提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP祭出最新9大優惠券。

另，麥當勞全球版APP本周祭出最新「9大優惠券」，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至10月2日；早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「單點蛋捲冰淇淋特價10元」、「單點大薯特價56元」、「哥倫比亞紅寶石單品拿堤（冰／熱）+麥香魚特價119元」、「買大麥克套餐送4塊麥克雞塊（得來速限定）」，使用期限至10月6日；而「買超值全餐送玉米湯」，使用期限為10月4日至10月6日。

加碼領99元激省晚餐券，至10月4日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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