麥當勞「香芋派」限時42天回歸　吃得到綿密芋頭顆粒餡

▲麥當勞香芋派限時回歸。（示意圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

等了1年，麥當勞經典人氣甜點「香芋派」終於回歸，每一口都能吃到濃郁芋頭香搭配酥脆派皮，還夾雜芋頭顆粒，即日起限時42天開賣。

▲香芋派裡吃得到芋頭顆粒。

麥當勞「香芋派」選用綿密芋頭餡結合酥脆派皮，還能吃到芋頭顆粒，單點售價39元，即日起至11月12日於全門市限量開賣或售完為止。

▲麥當勞阿華田脆酷冰炫風限時吃。

門市還能吃到「麥當勞X阿華田」聯名的「阿華田脆酷冰炫風」，把阿華田拌入綿密奶香冰淇淋中，每一口都吃得到阿華田濃醇麥芽及巧克力香，更加入酥脆的喀滋脆酷力增添咀嚼口感，即日起至10月29日限時開賣或售完為止。

▲beard papa’s10月推出全新濃郁系「榛果可可泡芙」。

甜點控也不能放過beard papa’s10月推出的全新濃郁系「榛果可可泡芙」，選用來自義大利「nutella能多益」的榛果可可醬結合經典卡士達，製成香濃「榛果可可卡士達內餡」，濃郁堅果香搭配醇厚可可，打造甜而不膩的滑順口感，每顆售價80元起。

▲「皇家奶茶泡芙」強勢回歸。

加碼吃升級回歸的超人氣「皇家奶茶泡芙」，精選優質紅茶結合經典卡士達、鮮奶油製成「皇家奶茶卡士達」內餡，口感綿滑輕盈，濃醇奶茶香氣十足，限指定門市販售，每顆售價80元起。

▲黑法式甜圈派皮回歸。

10月還有2款限定派皮，包括回歸「黑法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，研發出獨特黑色外皮，烘烤後帶有淡淡巧克力香氣，口感蓬鬆扎實，彷彿在吃鬆餅一樣，售價75元起。

以及濃郁升級的「焦糖榛果耶克」，在日式泡芙派皮上交織香醇巧克力醬，再撒上焦糖榛果碎粒，帶有焦糖香的榛果碎粒更添香氣，售價皆為75元起，限於指定門市販售。

此外，為迎接萬聖節到來，beard papa’s也推出「萬聖黑皮禮盒」，一共有2款禮盒選擇，內含日式香草泡芙3顆，分別搭配黑甜圈榛果可可泡芙2顆、黑甜圈皇家奶茶泡芙2顆，買禮盒還送「日式香草泡芙」1顆，即日起限時1個月登場。