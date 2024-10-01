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南投交安宣導業務創全國6連霸　今年前8個月A1事故件數減34%

▲竹山鎮鯉南路與大智路口設置行人專用號誌計72處。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山鎮鯉南路與大智路口設置行人專用號誌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

交通部考核全國各縣市執行交通安全業務成績公布，南投縣在｢交通工程」、｢公路監理」、｢交通安全宣導」等3項均獲得各分組第1名，將分別獲頒10萬元獎金，在｢交通安全宣導」部分更連續6年獲評全國第三組第1名，完成「6連霸」。

南投縣新聞及行政處長蔡明志表示，交通部每年都會就各縣市執行｢院頒道路交通秩序與交通安全改進方案」進行考核，南投縣在112年執行方面除獲3項第一名，另根據統計，南投縣今年1至8月A1類交通事故31件，也比去年同期減少16件、18人，各項交通安全防制措施展現成果。

▲南投縣政府執行老人交通安全與視野死角宣導。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府執行老人交通安全與視野死角宣導。

蔡明志指出，縣長許淑華對交通安全業務非常支持，去年更親自擔任宣導大使，讓交通部委員在考核時印象深刻；該處在執行道安宣導時，均能就不同年齡層設定適合的宣導措施：包含以「路老師」深入各鄰里與老人家互動、利用各種網路平台推出廣告吸引年輕目光等，精準投放到宣導對象身上，年年創新，甚獲評審肯定。

▲南投縣於交通部道安考核獲3項分組冠軍、交通安全宣導業務達成「6連霸」。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣於交通部道安考核獲3項分組冠軍、交通安全宣導業務達成「6連霸」。

在｢公路監理」部分，南投監理站於112年設置高齡換照宣導專區，讓到高齡長者可在換照時接受道安宣導，提醒開車騎車正確駕駛行為，減少事故發生的機率。

在｢交通工程」部分，縣府交通管理所112度持續檢討道路車道配置與不合理交通設施，共計辦理魚池鄉投62線鄉道等計49處設施改善，同時考量高齡化的交通環境，亦於年長者進出頻繁與校園周邊等增設行人專用號誌、行車管制號誌等相關措施；另全面盤點縣內無號誌化路口設施計928處，今年也將持續辦理相關停讓設施的設置與改善，執行無號誌化路口停讓、時相早開等措施。

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