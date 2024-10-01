　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國「黎巴嫩維和部隊」為何受阻？　起源、任務內容一次看

▲▼ 聯合國維和部隊成員2023年10月12日站在黎巴嫩南部的瞭望台上觀察黎巴嫩與以色列邊境。（圖／路透）

▲ 聯合國維和部隊成員2023年10月12日站在黎巴嫩南部的瞭望台上觀察黎巴嫩與以色列邊境。（圖／路透）

文／中央社

聯合國（UN）今天表示，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊已一段時間無法執行巡邏工作。究竟這支部隊從何源起、在黎巴嫩南部擔負何種任務、執行情況如何，以下細說分明。

路透社報導，1978年以色列入侵黎巴嫩南部後，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（U.N. Interim Force in Lebanon，UNIFIL）便被派遣到黎巴嫩南部與以色列接壤處負責巡邏工作，並由聯合國安全理事會（U.N. Security Council）每年更新授權。

2006年，以色列和黎巴嫩什葉派伊斯蘭主義武裝組織真主黨（Hezbollah）之間爆發長達1個月的戰爭，安理會隨後通過第1701號決議，將駐黎巴嫩臨時部隊的任務擴大。

●何謂藍線？

藍線是聯合國劃的一條地理分界線，將黎巴嫩和以色列領土及以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）隔開。以色列軍隊2000年撤離黎巴嫩南部時，便退到藍線後方。

根據安理會第1701號決議，任何一方若未經授權從陸地或空中跨越藍線，都屬違反決議行為。

●任務區域

聯合國維和部隊執行任務的區域，北至利塔尼河（Litani River）、南以藍線為界。根據官方網站，這支部隊有1萬多名來自50國的士兵，以及約800名文職人員。

▲▼ 黎巴嫩民眾為以色列襲擊中喪生的真主黨戰士送葬。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 黎巴嫩民眾為以色列襲擊中喪生的真主黨戰士送葬。（圖／達志影像／美聯社）

●第1701號決議授權內容

依照決議，維和部隊在任務區內協助黎巴嫩政府軍清除任何不屬於黎巴嫩政府的武器和武裝人員。

這引發與真主黨之間的摩擦，因為黎巴嫩南部儘管存在政府軍，但實際上受伊朗撐腰的真主黨控制。真主黨不僅是擁有重型武器的軍事組織，也是黎巴嫩最強大的政治勢力。

第1701號決議也指示維和部隊「在部署區內採取符合其能力範圍的一切必要行動，來確保執行任務區域不被用於任何形式的敵對活動」。

●如何處理違反決議行為？

維和任務人員必須向安理會通報所有這類行為。聯合國秘書長每4個月或「在他認為適當的任何時候」，向安理會報告第1701號決議的執行情況。

根據聯合國駐黎巴嫩臨時部隊的官網，維和人員監看藍線和其上方空域時，會透過協調、聯絡和巡邏等預防措施來防範違規行為。

維和部隊也與以色列和黎巴嫩的軍方保持聯繫，「在不引發任何情勢升高之下，讓（違反決議的）情況受挫及結束」。

●違反決議情況

根據聯合國秘書長2022年11月向安理會提出的報告，真主黨和其他武裝團體「持續持有不受國家管制的未獲許可武器，並自承如此」，構成「持續性的重大違反（決議案）行為」。

但這份報告也指出，「以色列的飛機和無人機持續侵犯黎巴嫩領空，仍然令人深感憂心」。

此外數份報告提到，維和人員的行動自由經常受阻。

今年7月聯合國秘書長向安理會提交的最新報告，重複上述所有問題。（譯者：紀錦玲／核稿：張正芊）

ET快訊
快訊／山陀兒雨還沒下「內湖癱瘓」！居民怨為什麼
獨／沈慶京抽搐「第5度戒護就醫」！律師：狀況很不好
快訊／花蓮明天停班課！11縣市宣布了
快訊／山陀兒來勢洶洶！14縣市「超大豪雨特報」
雲林已公布停班課...彰化要等到8點　網揪王惠美：一起咕嚕咕
加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市
獨／沈慶京全身抽搐　3度急診！這次嚴重到必須住院
山陀兒「走太久」路徑古怪！估變中颱登陸　一圖看全台降雨趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯合國「黎巴嫩維和部隊」為何受阻？　起源、任務內容一次看

蚊子特愛這血型！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

赴日注意！東京澀谷「室外全年禁酒令」今起生效　創日本首例

英18歲「K奶正妹」動縮乳手術！乳頭潰爛化膿　嚴重感染長硬塊

網購iPhone貨到付款　印度男手機到手「勒死送貨員棄屍」

拍片「邊走邊唱」跌進地鐵B1！　俄長髮妹摔斷脖子身亡

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了　登陸後縱貫西部

日本新首相石破茂「內閣名單」搶先看！13人首入閣　今晚上任

34女學員控告FBI性騷、歧視！　美司法部同意「付7.2億台幣」和解

石破茂任日本首相課題多　外媒歸納5大挑戰

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

韓男徒步環島遇親人汪陪走　不捨牠餓壞暖餵食：太可憐

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

聯合國「黎巴嫩維和部隊」為何受阻？　起源、任務內容一次看

蚊子特愛這血型！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

赴日注意！東京澀谷「室外全年禁酒令」今起生效　創日本首例

英18歲「K奶正妹」動縮乳手術！乳頭潰爛化膿　嚴重感染長硬塊

網購iPhone貨到付款　印度男手機到手「勒死送貨員棄屍」

拍片「邊走邊唱」跌進地鐵B1！　俄長髮妹摔斷脖子身亡

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了　登陸後縱貫西部

日本新首相石破茂「內閣名單」搶先看！13人首入閣　今晚上任

34女學員控告FBI性騷、歧視！　美司法部同意「付7.2億台幣」和解

石破茂任日本首相課題多　外媒歸納5大挑戰

快訊／山陀兒雨還沒下「內湖癱瘓」！水門關大塞車　居民怨為什麼

不甜卻有一堆糖！醫點名「5款隱形糖陷阱」　滷味也中了

集結愛心力量！國際獅子會500份便當傳遞溫暖

獨／沈慶京抽搐「第5度戒護就醫」！律師：狀況很不好　將再拚交保

不斷更新／11縣市宣布了！山陀兒強襲全台停班課一覽

快訊／山陀兒來勢洶洶！14縣市「超大豪雨特報」

王瀅公開1.3億豪宅「4層樓奢華內部曝」　小S驚歪：妳老公做什麼的？

悍將潘瑋祥一軍首秀先發中外野　二軍連5戰安打被余謙變化球嚇到　

質詢被問電價還會漲？郭智輝脫口「院長決定」　卓榮泰急否認

南珉貞收到台粉豪送iPhone 16 Pro！「奢華套裝」她驚喜：太有Sense

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

男友愛愛太賣力　生殖器被撕下一塊肉

面試別說「這句話」　美女CEO曝：絕不錄用

空姐親曝3招「免費升等頭等艙」

他嗑了迷幻蘑菇「揮斧頭自剁GG」

飯店員工：台灣不是中國的　陸客氣炸退房

山陀兒升級「超級颱風」　菲律賓1男騎車遭電死

校外教學火燒車　恐釀25死

創日本首例　澀谷室外全年禁酒令生效

川普譏賀錦麗「天生智障、精神障礙」！　共和黨人急切割

父欠15萬高利貸！26歲女被逼「賣身抵債」

AV女優「在家裸體」兒子全看光

即／石破茂當選日本第102任首相

更多熱門

相關新聞

黎巴嫩南部激戰　以軍警告平民遠離

黎巴嫩南部激戰　以軍警告平民遠離

以色列國防軍（IDF）派出傘兵、突擊隊和裝甲部隊，對黎巴嫩南部發動地面進攻，部標鎖定真主黨目標及基礎設施，發言人警告平民，當地正發生激烈戰鬥，媒體目睹上萬民眾湧向黎巴嫩與敘利亞邊境逃難，其中也包括過去因內戰逃往黎巴嫩的敘利亞難民。

真主黨領袖幾乎全滅　白宮：仍有威脅

真主黨領袖幾乎全滅　白宮：仍有威脅

即／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離

即／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離

以色列空襲不停！黎巴嫩數百萬人流離失所

以色列空襲不停！黎巴嫩數百萬人流離失所

以色列夜襲敘利亞3死　包括知名主持人

以色列夜襲敘利亞3死　包括知名主持人

關鍵字：

黎巴嫩以色列維和部隊巡邏安理會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／9縣市宣布了！山陀兒襲台全台停班課一覽

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

殉職所長家庭照曝光！　與妻十指緊扣滿眼愛意

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面