基隆市持續培訓防災士　強化安全防護韌性實力

▲基隆市災害應變中心舉辦防災士培訓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於9月28、29日兩天期間，在基隆市災害應變中心舉辦防災士培訓。訓練期間，剛好遇到基隆市正逢大雨特報，甚至在前幾日都發生過幾起的積淹水事件的經驗，使參訓學員對防災知識的學習更具實際意義與感受，防災士的知識在風雨中的重要性也更顯突出。

消防局指出，防災士課程共計15小時。內容涵蓋防救災資訊取得、急救技術、居家防護措施、避難收容開設及社區防災等課程。在居家防護措施課程中，災管科長陳進源分享氣象署的「定量降水預報」服務公開資訊，可以預知未來最多48小時的天氣是否下雨及強度，無論是生活防災或是防災準備上都非常實用。

海洋大學劉芷妤教授分享科技中心的災害潛勢圖應用，以及「落雨小幫手」APP、3D災害潛勢地圖，善用這些防災工具，能夠提早預知淹水或坡地災害潛勢，從而及早預防、架設防水閘門或疏散撤離，給自己更多的準備時間，確保生命安全。分隊長黃軍緯介紹生活中對於用火用電的安全管理。

基礎急救訓練與實作操作課程，由救護教官曾慶祥、周佳慧及吳秉毅講述基礎理論知識，透過安妮教具進行CPR+AED訓練。急救技術的學習貴在實際動手操作，基隆市每年平均有2萬件的救護案件，學員學習到基礎的急救知識，在緊急時刻時可以保護自己與家人的安全。

慈濟鄭琬宣教官回顧0403花蓮7.2強震經驗，提醒避難收容與維運過程中除了掌握時效外，更需要注意自身的安全，並強調平時就應該要準備好緊急避難包，才能夠災時臨危不亂的往避難收容處所集結避難。

消防局長游家懿表示，防災士的核心精神是自助、互助及公助，在大型災害發生時有效強化社會的防災韌性。本市防災士已超過600人，讓更多的防災士投入防救災工作，共同守護基隆市的公共安全！