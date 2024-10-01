國道驚魂影片曝！標示牌「螺絲脫落」突傾倒　車輛慘遭砸中半毀

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

一名24歲戴姓男子，今（1）日早上9時許，開車行經國道1號53公里內壢段時，突被鬆脫倒下的引導看板砸到前面玻璃及車身，所幸戴男未受到傷害，警方通知工務段到場，後續交由高公局處理，事發當時的驚悚影片也曝光。

▲國道標誌牌螺絲鬆脫掉落砸中車。（圖／網友提供）

戴男在社群網站上發文指出，從沒想過會被高速公路標誌砸中，並表示該標誌四個螺絲只剩一個，另外三個掉了，「好險我們都還活著」，不滿表示難道不知道颱風要來，「四顆螺絲剩一顆，要多扯」。

▲車輛遭國道標誌牌砸中。（圖／國道一隊提供，下同）

國道警方指出，1日9時14分接獲報案，國道1號北向53公里內壢路段有小客車，遭國道標誌牌砸中，立刻調派巡邏車前往查看，並通報交控派遣工務段前往處理，現場無人受傷。

據員警初步了解，戴男駕駛小客車，行經國道1號北向53公里內壢路段輔助車道，外側護欄1面出口專用標誌牌，突然向車道傾倒，戴男閃避不及，遭該牌面擊中，導致車輛擋風玻璃、右側車窗及車頂受損，所幸戴男未受到傷害，警方通知工務段到場，後續交由高公局處理。

▲致車輛擋風玻璃、右側車窗及車頂受損。（圖／國道一隊提供）

據了解，國道旁邊的看板，有些是有螺絲鎖定，有些是直接打入地面，方式不一，不論工法如何，還是有脫落砸車的危險性。目前掉下來的看板，放在工務段辦公室保管等候鑑定，是否國賠，後續仍待高公局說明。