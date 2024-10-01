櫃姐哀號！漢神、夢時代沒颱風假　高雄百貨影城營業時間一次看

▲漢神巨蛋今日正常營業。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

強烈颱風山陀兒撲台，高雄市政府宣布今(1日)停止上班上課。被譽為「良心百貨」的SOGO高雄店在昨晚率先開出第一槍，宣布今日停業一天，不過今日一早高雄仍無風雨，南霸天漢神2館、夢時代、義享時尚廣場陸續宣布正常營業，但會視風雨狀況調整營業時間。

以下為今日高雄百貨公司營業狀態：

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漢神本館 正常營業

漢神巨蛋 正常營業

夢時代 正常營業

義享時尚廣場 正常營業

義大世界購物廣場 正常營業

大立百貨 正常營業

大統五福店 正常營業

新光三越左營店 正常營業

新光三越三多店 正常營業

SKM Park Outlets 高雄草衙 正常營業

高雄大遠百 正常營業

SOGO高雄店 停業一日

MLD台鋁生活商場 正常營業

岡山樂購廣場 正常營業

▲不少民眾會趁颱風天衝電影院 。（圖／記者許宥孺攝）

以往颱風天會有不少民眾衝電影院看電影，不過值得關注的是，SKM Park Outlets 高雄草衙國賓影城、義大國賓影城今日暫停營業，也因應颱風可能的影響，除自動取消今日會員網路訂票外，也預防性關閉1日、2日網路訂票服務，後續仍將視風雨調整各據點營業時間。

大立in89豪華影城配合商場正常營業；in89駁二電影院今日暫停營業一日，原訂【荒野機器人】特映會活動也將取消，不再擇日舉辦。

高雄大遠百威秀影城今日白天正常營業，晚間6點後將視風雨狀況調整營業時間。台鋁影城配合商場正常營業；岡山秀泰影城、夢時代秀泰影城正常營業。