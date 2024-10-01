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山陀兒撲台！高雄各大醫院急診、住院照常　門診調整情況一次看

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲最新颱風動態。（圖／氣象署）

記者許宥孺／高雄報導

強颱山陀兒直撲台，高雄今(1日)停班停課，各大醫院急診、住院服務雖照常，不過門診開設情況有所更動，建議看診民眾可以先撥打醫院電話確認。

高雄各大醫院今(1日)門診開設時段如下：

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院：上、下午開設天然災害彈性門診，夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停服務，血液透析室服務照常，急診、住院與手術亦全日照常服務。

高雄長庚紀念醫院：設颱風特別門診，急診、住院正常。

高雄榮民總醫院：僅開設部分門診，約診、檢查、檢驗暫停，原預約掛號、排程皆取消。

義大醫療：義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院採彈性開診，實際開診科別，可先至義大醫療官網查詢看診進度，或洽詢07-6150911確認欲看診科別開診狀況。

阮綜合醫院：上、下午開設颱風門診，夜間停診。急診、住院、洗腎、預約手術／檢查／檢驗、大腸鏡檢查者、化療及美沙酮照常服務。

國軍高雄總醫院：急診、住院、血液透析正常服務；上、下午開設天然災害性門診，夜診停診，門診檢查、體健暫停服務。

高雄市立大同醫院：啟動天災彈性門診，部分看診、檢查有異動，各科夜診、復健治療中心、健康管理中心全面暫停服務。住院、急診仍照常提供服務。

高雄市立小港醫院：上、下午開設天然災害彈性門診，急診、住院正常運作。檢驗檢查、放射檢查、血液透析、震波碎石室正常運作。聯合服務中心白天正常運作、夜間暫停服務。健康管理中心、復健相關治療暫停服務。門診腹部超音波(含兒科)、內視鏡檢查、心臟超音波、泌尿科及耳鼻喉科檢查、肺功能、支氣管鏡檢查室、心理學檢查、頭頸部超音波檢查、EEG腦波及神經電學檢查室暫停服務。各類公費疫苗施打暫停服務。

高雄市立鳳山醫院：設颱風特別門診，急診、住院正常。

高雄市立聯合醫院：上午開設特別門診，急診及住院服務照常，門診、住院化療暫停。

高雄市立民生醫院：僅外科部李大寬部長照常開診，其餘門診、復健及體檢全面戰平服務。急診與住院服務照常。

高雄市立旗津醫院：開設天然災害彈性門診住院、急診、檢驗、血液透析服務照常；復健治療、健檢中心暫停服務；門診內視鏡、超音波檢查暫停服務。

高雄市立岡山醫院：上午開設天然災害彈性門診，急診、內視鏡診、內科、外科照常服務。牙科、復健科休診、停止治療服務。健康管理中心休診並停止領取健康檢查報告。此外，颱風期間也停止疫苗注射以及接送服務專車停駛。

高醫岡山醫院：上、下午開設天災期間彈性門診，急診、住院、手術、血液透析照常服務。夜間門診停診及健檢全日暫停服務。

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