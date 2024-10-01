里港警分局九如分駐所首位女所長蔡惠茹上任　她曾是護理師

▲里港警分局九如分駐所女所長蔡惠茹上任 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局九如分駐所首位女所長蔡惠茹於30日報到，由分局長温基興主持布達典禮；九如鄉鄉長藍聰信、副議長盧文瑞秘書陳芳琍、議員陳明達助理鄭忠豪、九如鄉鄉民代表會主席陳清進、副主席陳啟亮、代表周秀緞、吳坤益、村長林登財、吳秀里、周綉苡、林芳輝、鄭博彰、楊慧貞及里港警友會主侯明賢、顧問王文忠、陳信旭、義警中隊副隊長陳一峰到場支持，場面溫馨。

蔡所長警大交通管理研究畢業，過去曾擔任過護理師，看盡醫院急診室的生老病死，充滿愛心，一心嚮往警察見義有為的服務精神，毅然決然報考警大交通研究所，111年畢業後分發到里港分局服務，工作上膽大心細、認真負責，深受各級長官肯定，於今年5月派任九如分駐所擔任副所長一職，期間對於警察各項勤、業務工作不遺餘力，戮力從公，在工作上的執行力完全不輸給男警，因此這次特別陞任所長一職，也是該所成立以來第一位女性所長。

九如所除了蔡所長，也調派外勤歷練豐富，現任新南所副所長張泄文擔任副所長，張副所長警專17期畢業曾任職九如所勤務巡佐，對於該所轄區概況瞭若指掌，與蔡所長相輔相成，必能共同帶領九如所同仁做好守護民眾及打擊不法之工作。

分局長温基興表示，九如所位居九如鄉中心，是通往屏東市區和國道三號九如交流道的交通要道，承擔整個九如鄉治安、交通的重責大任，是本分局繁重的勤務單位，期許兩位新上任的幹部能夠體恤部屬、照顧基層同仁，細心傾聽民眾及同仁的心聲，協助地方建構安全防護網，除全力做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大警政工作主軸外，更要凝聚團隊士氣，帶領同仁加強「為民服務」工作，與地方人士保持良好互動關係，才能肩負起承上啟下的責任，帶給鄉親安定與幸福的居住環境。