全民運選手之夜金曲卡司+民歌音樂會　連2天high唱屏東

▲27日民歌唱將齊聚的「聽，我們的歌-民歌音樂會」 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024全民運動會10月26日至31日於屏東縣盛大展開，開幕當晚選手之夜，於晚間7點30分在屏東縣民公園登場，金曲卡司齊聚；27日下午2點30分於屏東演藝廳，則舉辦讓人細細回味的民歌音樂會，跨世代、跨流行全民音樂饗宴，一連兩天high唱屏東。

屏東縣政府文化處表示，26日晚上選手之夜，演唱陣容金光閃閃，邀請金曲歌后彭佳慧、三金台語歌后黃妃、金曲歌王HUSH、金曲樂團血肉果汁機，國民姊夫DJ Koo具俊曄，超人氣團體Ozone接力開唱。晚會由金馬獎星光大道御用主持楊千霈，及原民台高人氣主持人阿拉斯共同主持，為2024全民運在屏東熱鬧揭幕。



27日民歌唱將齊聚的「聽，我們的歌-民歌音樂會」，邀請六組校園民歌代表歌手王夢麟、葉佳修、邰肇玫、王瑞瑜及南方二重唱、王海玲，以重新編曲演繹的經典校園民歌旋律，帶領觀眾觀眾重返1970年代，一起再次聆聽那個時代的故事，重溫青春記憶的純粹美好。這場為售票入場，除全民運參賽選手採報名入場，一般民眾為購票入場，9月23日下午2時於OPENTIX 兩廳院文化生活售票系統開賣，詳細資訊請上屏東藝遊粉絲專頁查詢。

文化處指出，全民運動會是從橫跨老中青各個世代，從9歲到99歲都可以參加比賽，為讓來自全國的運動員感受屏東的熱情，特別舉辦兩場不同形式的演唱會，集結了國、台語、原住民及新住民等實力派歌手參與，讓觀眾一飽耳福。