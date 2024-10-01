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「3生肖」喜迎3贏！10月好運旺到讓人羨慕

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲10月有3生肖將迎來3贏，運勢旺到讓人羨慕。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

秋天氣溫逐漸轉涼，是豐收的季節，也是希望的開始。搜狐網星座專欄點名從10月開始，有「3生肖」將迎來人生中的3樁好事，不只工作順風順水、桃花朵朵開甜蜜爆表，錢財更是源源不絕地湧入，上榜的有生肖鼠、生肖龍與生肖猴，好事連連，事業愛情財運一把抓。

10月到來，有3生肖好事不斷，事業順、感情甜、財寶堆成山：

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1.生肖鼠

屬鼠人的機智和聰明將在工作中充分發揮，拋出創新的方案和具備解決問題的能力，將使你們獲得主管、同事們的讚賞，想要升官加薪不是夢，而你們的領導能力也將在團隊中大放異彩；至於感情方面，無論有沒有另一半的屬鼠人，都將享受於愛情的滋潤與家庭的溫馨中。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲3生肖愛情得意，羨煞旁人。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

2.生肖龍

屬龍人的王者風範在10月達到巔峰！事業上的關鍵轉機將帶來驚人收入，正確的決策和行動將引領你們走向成功；在財務管理上，天生具備的敏銳觀察力會幫助你們把握投資機會，想要增長財富指日可待；感情方面也是甜甜蜜蜜，和另一半的關係更加穩固幸福。

3.生肖猴

屬猴人的靈活性與創造力在10月毫無保留，工作上的變化也將為你們帶來新的機會，精準的直覺與機智替你們抓住這些機遇；財運上也靠著自身的聰明才智帶來豐厚回報；而在感情方面，無論是和伴侶間的默契展現，或是單身者的社交活動，都將充滿樂趣和無限可能。

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