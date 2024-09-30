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看中1點決定交往　乖乖牌女友「竟是隱藏海后」！他心碎：都是騙局

冷戰,情侶吵架,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友趁他到山上時，跟別的男生約會。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶交往過程中，最重要的就是對彼此忠誠和尊重。一名男網友表示，女友外表樸素，看起來很乖巧，看中他沒有夜生活，因此選擇跟他交往，沒想到女友竟是隱藏「海后」，他的興趣是露營、天文攝影，休假都會去山上，而女友趁他去山上時偷偷跟別的男生約會，被拍到牽手、喇舌的照片，還指責原PO疏於陪伴。

男網友在Dcard發文，「我女友是隱性海王」，女友有著一頭烏黑的長髮，看起來並不像一個愛玩的人，且討厭愛玩的男生，擇偶條件是不能有夜生活，最好一喝酒就會臉紅。他的興趣是天文攝影，有時會開著自己買的200萬二手露營車上山，享受星空，女友也很支持他的興趣，花錢買露營車，又買了天文設備，應該好好利用。

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沒想到女友根本是海王，原PO崩潰表示，「她跟我交往，就是看中我沒事就待在山上過夜，方便她出去玩到天亮」，某次朋友拍下女友凌晨3時在信義區，跟別的男人十指緊扣、喇舌。女友辯稱自己並沒有出軌，因為原PO太少陪伴，覺得寂寞，才找了一個砲友，原PO心碎滿地，「如此輕描淡寫，應該是經驗滿等的海王了，真的看不出來。」

每次上山跟女友報備，女友總說不用顧慮她，她可以找閨蜜玩樂，女友還說未來生小孩可以帶小孩上山野營觀星，喜歡天文的小孩不會變壞，「本來以為她非常善解人意，尊重彼此的興趣，原來是為了自己可以去喝酒找砲友創造時間，交往到現在一切都是騙局。」

貼文曝光，網友安慰原PO，「趕緊請你朋友吃飯，感謝他幫你發現這個騙局，不然你還不知道，要被海后騙多久 」、「海后有很多類型，有華麗型跟清純型，只是你遇到的是清純型的」、「她是看上你有車有房沒時間」、「這不是海王海后，只是單純的渣女而已」、「厲害的獵人往往以獵物的樣子出現」。

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