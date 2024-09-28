不要等臨終前才遺憾　醫師揭多數病人最後悔的5件事

▲醫師安格萊德透露許多病患臨終前都遺憾花太少時間跟所愛的人相處。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

死亡是人生的終點站，卻也是我們重新審視生命的起點。一位長期照顧癌末病人的醫師分享病患臨終前最常後悔的5件事，期盼能藉此提醒大家把握當下，意識到生命的可貴。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國舊金山一名醫師安格萊德（Shoshana Ungerleider）多年來陪伴無數病患走過人生最後一程，發現許多人在臨終前都會產生共同遺憾，她列舉5件最常讓人感到遺憾的事：

1.沒有足夠的時間陪伴所愛的人。

2.過度投入工作。

3.被恐懼綁架而左右你的決定，錯失了勇敢冒險的機會。

4.面對未知或機會總是裹足不前，不敢輕易踏出舒適圈。

5.過度著眼於未來，反而忽略活在當下。

安格萊德表示，當人們意識到生命即將結束時，才會真正專注於當下。她強調無論我們身處生命的哪個階段，唯一真正擁有的就是每個當下。身為醫師的她目睹無數生老病死，因此鼓勵大家及早正視死亡，珍惜當下，為生活賦予更多的意義與目標。

安寧護理師弗拉霍斯也在TikTok上分享了她照顧臨終病人的經驗，發現許多臨終病人後悔將過多時間投入工作，忽略了家人。弗拉霍斯提醒大家，在死亡面前，物質財富顯得微不足道，真正的珍貴是與親愛的人一起累積的點點滴滴。



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