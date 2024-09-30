首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北部濕涼「低溫22度」

▲山陀兒颱風接近，明天花東雨勢劇烈，南部降雨也逐漸明顯增加。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒持續接近台灣，各地風雨變明顯，氣象署指出，明天花蓮、台東降雨劇烈，南部隨著颱風靠近，時間越晚風雨也會越強，而颱風逐漸往北，周三北台灣留意大雨或豪雨發生的機會，且周三、周四首波東北季風南下，北部及宜蘭轉涼，低溫22度。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒颱風中心下午5時位在鵝鑾鼻南方約160公里之處，以每小時6公里速度，向西北西轉北北西進行，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東及台東陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅。

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▲氣象署持續發布海上、陸上警報 。（圖／氣象署提供）

氣象署技正林秉煜說，今天受到颱風外圍環流影響，降雨最多在東半部，尤其花東地區，累積雨量160毫米，時雨量達到40至60毫米，台東出現局部性豪雨，東半部、高屏山區及新北山區都有局部大雨。

他表示，明天下雨主要在花東、恆春半島，颱風明上午8時到周三上午8時，朝西北西轉北北西，再往東北方向移動，因此降雨持續，南部地區包含屏東、高雄、台南下雨也會逐漸明顯。

▲近期天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜表示，周三颱風在台灣西南部近海，帶來南風和西南風影響，因此南部地區降雨明顯，逐漸向東北方向移動通過中央山脈，到台灣以東，北部降雨持續明顯，南部降雨才會逐漸緩和。周四颱風遠離，各地降雨緩和。

林秉煜提到，周三北部留意大雨或豪雨發生的機會，且周三到周四首波東北季風南下，北部及宜蘭天氣開始轉涼，低溫24度，週四溫度更低約22度，北台灣民眾多留意。

▲近期降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，今晚颱風逐漸接近台灣過程，東半部尤其台東可能有局部大豪雨，北部、南部也有間歇性雨勢，各地風力也會增強，明天花東地區降雨越來越劇烈，南部地區時間越晚風雨越來越強。

林秉煜表示，周三颱風通過台灣，南台灣降雨仍會持續，周四順利遠離，北台灣仍要留意局部大雨或豪雨。明天到後天颱風接近南部，不排除發展為強烈颱風，登陸過程屏東、高雄、台南要慎防強風豪雨，帶來致災性影響。