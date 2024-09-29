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許淑華教師節前到訪14國中小　同意補助5000萬改善基礎設施

▲南投縣長許淑華於教師節前宣布動支5000萬元、協助14校改善設備。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華於教師節前宣布動支5000萬元、協助14校改善設備。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投全縣有168所國中小，偏鄉小校特別多，許多校園內設備需要改善、有些計畫經費相當龐大；南投縣長許淑華於教師節前夕實地走訪14所國中小，同意動支5000萬元，改善校舍、冷氣等設備，也送給師生一份教師節大禮。

許淑華近期安排時間，實地走訪校園，聽取簡報，也和家長會溝通；其中9月23日一口氣跑了7間學校，包括甫獲全國原民盃棒球賽冠軍、中華職棒富邦隊林育辰和統一隊全紹凱母校的的名間鄉三光國中，學校計畫興建15間學生宿舍及多功能教室，容納60位球員及教練，獲中央國教署核定補助1723萬元，縣府也自籌2443萬5千餘元。

▲南投縣長許淑華於教師節前宣布動支5000萬元、協助14校改善設備。（圖／南投縣政府提供）

許淑華當天也赴德興國小，同意活動中心旁地坪改善工程200萬元，以及光榮國小活動中心汰換老舊冷氣350萬餘元，活動中心遮雨棚另估算；另9月19日到草屯國中，得知廣播系統老舊，傳統類比系統設備易受電磁干擾，學校規劃購買數位化擴播設備，需要220萬餘元，許淑華允諾由縣府出資解決，該校廁所整修目前預估需260萬元，竹山社寮國中排水設施及地坪塌需改善，也同意241萬8千多元。

許淑華表示，家長送孩子到學校接受教育，不管是大學校、還是小學校，都希望得到最好教育品質，教育基礎建設因此顯得格外重要，而縣府轉教育部申請補助，但國教署每年核定經費有限，為解決燃眉之急，即由縣府自籌財源，先解決部分問題；有學校家長會長透露，縣長未到訪前，家長會曾和學校會商，希望縣府趕快撥錢協助，沒想到許淑華不但同意校園設施改善方案，看到需加強的地方，還主動請校方另提計畫，令他們喜出望外。

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