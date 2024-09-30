割頸案獲輕判！乾哥鬼扯「刀自己飛進來」　楊爸哭了：一定上訴

▲楊爸爸說到激動處忍不住哽咽落淚，直呼「我受不了，哪有人這樣判的，我兒的公平要去哪裡找？」（圖／石一佑提供）

記者莊智勝／新北報導

新北市某高中附設國中部2023年底傳出校園割頸案震驚全台，一名林姓少女教唆同年級的「乾哥」郭姓少年持彈簧刀砍殺楊姓少年、狂刺10刀，導致楊少重傷不治。今(30日)新北地院少年法庭審理後，判處郭姓少年9年、林姓少女8年徒刑。對此，楊姓少年父親痛批司法已死；新北市議員石一佑還指出，郭姓少年出庭時態度惡劣，從頭到尾都沒有認錯，甚至還稱「人不是我殺的，刀子不知道怎麼飛進來」，氣得直呼「你聽得下去嗎？」

楊爸爸今(30日)在一審判決出爐後與石一佑視訊通話，提到判決結果，直呼「很好笑的台灣法律耶！」質疑郭生開庭時一直說他只是要刺大腿，「但我兒子身高175公分，他才差不多160而已，刺大腿會刀刀斃命嗎？」

對於林姓少女，楊爸爸也痛斥，林女出庭時一直說她有去阻止(郭生)，「但是一開始旁邊有同學阻止她們兩個時，林女還叫旁邊的人『不要多管閒事』，這是對的嗎？最後我兒子已經躺在那邊，她才說有去阻止，阻止個屁！」

此外，郭生開庭時還企圖撇責，狡辯稱「人不是我殺的，刀子也不是我的，(刀子)不知道怎麼飛進來的」；楊爸爸痛斥，事實上案發當天郭生吃早餐時，就有亮出這把彈簧刀，中午案發前的一個下課時間，郭生去找同儕時，也有亮刀，「然後他說他不知道自己有帶刀？刀是自己飛進來？那之前兩度亮刀呢？也是直接飛進來嗎？」

說到激動處，楊爸爸一度哽咽落淚，「真的判太輕了，一條人命比貪污還要不值錢嗎？不知道法官在做什麼，司法都壞掉了，我受不了，哪有人這樣判的，我兒子的公平都不知道要去哪裡找！」楊爸爸強調，他已經跟律師討論了，對於這樣的判決無法接受，一定會上訴，「這種判決誰能接受？我兒子這麼優秀，這樣子誰接受得了？」

此外，針對郭生的父親稍早向媒體表示，「覺得兒子已經有後悔了，司法該怎麼判就怎麼判」；楊爸爸也回應，「(郭生、林女)在法庭上一直不肯承認，你認為他們有悔過嗎？更何況我們的法律是這樣的嗎？殺了人有悔過，就能輕判嗎？這已經本末倒置了吧，當時他們都沒有給我兒子任何機會耶，然後殺了人，只要輕輕地說『我有悔過了』，這樣子就可以了嗎？」

議員石一佑也說，有與楊爸爸討論過，「可以的話當然是希望(郭少、林女)判死刑，但我們也清楚，有少事法在(死刑)根本不可能，但起碼也不要判這麼少，判個8、9年，關沒幾年就可以假釋，出來以後換個名字就大尾了！」

▼新北市議員石一佑。（圖／石一佑提供）

