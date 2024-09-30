快訊／割頸案乾哥乾妹一審判決曝！　死者父聲明轟「法庭上裝乖」

▲死者楊姓少年父親痛批，「司法完全向加害者一方傾斜！」（圖／民眾提供）

記者莊智勝／新北報導

新北市某高中附設國中部2023年底傳出校園割喉案震驚全台，一名林姓少女趁著午休時間跑到別的班級找人聊天，未料遭到楊姓少年驅趕，林女心有不甘找來同校的郭姓乾哥出氣，郭少抽出彈簧刀朝著楊少割頸、猛刺10刀，導致楊送醫不治。新北地院少年法庭審理後，判處郭姓少年有期徒刑9年、林姓少女8年。對此，楊少父親稍早發表聲明，痛批2人在法庭上裝乖、裝哭，「司法完全向加害者一方傾斜！」

警方調查，本案源於林姓少女2023年12月25日當天午休時間前往楊姓少年班級找友人聊天，但卻遭楊姓少年以「你又不是我們班的」驅離，林姓少女心有不甘，跑去找同年級的「乾哥」郭姓少年哭訴；郭少聞言後立即義氣相挺，前往與楊姓少年理論，未料雙方一言不合，郭竟抽出預藏的彈簧刀，朝著楊頭、頸部猛刺10刀，鮮血當場如泉湧般噴濺而出，楊少癱軟倒地，雖緊急送往醫院，但經搶救34小時後，仍因傷勢過重宣告不治。

由於本案涉案者、死者均為就讀國中的少年，且案發地點就在校園內，離譜情節曝光後引發社會高度關注。新北地檢署起訴2人涉犯殺人罪嫌，郭男坦承持刀刺死被害人，林女不認罪，少年法庭密集審理4個月，今（30日）判決郭9年、林8年，可上訴。

針對判決結果，楊姓少年父親稍早發表聲明：

謝謝媒體記者的關心，謝謝我們夫妻的好朋友石一佑議員昨天還特地到醫院關心我們的女兒。

此次的判決，我覺得我們的司法完全向加害者一方傾斜！少事法對他們太過於寬容，殺人者竟然只有判處男9年有期徒刑、女8年有期徒刑，比起貪污罪，未免太輕？難道我們的司法認為人命不值錢？一直推動人權團體的人，你們認定的人權是這樣的嗎？人民的生存權竟然不如你們口中的人權？二人兇殘至極、不知悔改，因為少事法的保護，能夠有機會重返社會，(死者楊姓少年)卻永遠都沒有任何機會！這二個有誰可以保證他們重返社會後不會對社會安全造成隱憂？難道還要有其他受害者再次出現嗎？

曾幾何時我們的社會變成如此？少事法應該是要保護那些犯小錯之人，而非一視同仁，犯了大錯仍不知悔改，為什麼可以受到法律的保護？如此惡毒還推脫卸責仰仗司法保障，法庭上裝乖裝哭，說什麼我們說不原諒他們成為他們不認錯的等等諸多理由，台灣法律是由他們這些惡毒之人擺弄的嗎？

法律可以如此可笑到當凶手凶殘過後再來談教化，我相信每個凶手只要有機會每個人都會找機會減刑、假釋，更何況少年監獄只是如同學校的處遇機構並「不是真的監牢」，少事法生了太大的病了，都已給優渥的處遇環境，不僅不用死刑，還可縮短刑期，如此漠視生命，不僅不尊重人民的生命權，更是給受害家庭二次傷害，難道因為我們是弱勢家庭命就可隨便擺弄嗎？難道那兩個凶手犯的錯，就該由我們乖巧懂事的孩子來承擔嗎？我們的法律變成加害者的保護傘！就我認為法律已死！青少年犯多大的錯都有法律保障著！原生家庭的問題、犯後表現良好，將來可教化、犯後精神障礙來作為輕判的理由，我完全無法接受！如果今天殺了人可以找出任何理由來輕判，是否告訴我們平民百姓台灣是可以任意殺人的地方？