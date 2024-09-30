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快訊／台鐵明午前南迴線停駛　東部對號車「北迴線、花東線停開」

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲山陀兒颱風影響，台鐵調整行車計畫。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風威脅漸增，台鐵公司今(30日)深夜宣布，明天(10月1日)西部幹線對號列車中午12時前正常行駛，區間車視風雨機動行駛；東部對號列車北迴線蘇澳新到花蓮停駛、花蓮到台東間也停駛，區間車和仁站或和平站到新城間停駛；南迴線全線停駛。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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台鐵明天中午12時前列車行駛計畫：

西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

一.對號列車12時前列車正常行駛，除以下列車截短行駛：
1. 下行班次：
(1) 371次台中=潮州間行駛。
(2) 161次南港=潮州間行駛。
(3) 105次基隆=新左營間行駛。
(4) 111次七堵=潮州間行駛。
(5) 113次七堵=嘉義間行駛。
(6) 115次基隆=嘉義間行駛。
(7) 511次(海線)起對號列車行駛至彰化站。
(8) 301次、501次全區間停駛。
2. 上行班次：
122次以前(含)各列次正常行駛，跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。

二.區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛。


東部幹線：

一.對號列車：
1. 下行台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東。
2. 花蓮=台東間停駛。
3. 北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛。
4. 408次、410次全區間停駛。

二.區間(快)車：
1. 下行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形
機動調整。
2. 上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。
3. 花蓮=台東間正常行駛，並視風雨情形機動調整。

南迴線：

南迴線全線停駛。

支線：

支線正常行駛，並視風雨情形機動調整。


 

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