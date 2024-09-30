檢調收網前一刻離境...黃紹庭涉浮報助理費　遭羈押禁見理由曝

▲高市議員黃紹庭遭羈押禁見 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、吳佩蓁／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，26日在檢調收網前一刻搭機飛往廈門，隨即失聯神隱，直到29日黃紹庭才自行搭機回台，一下飛機就遭檢方拘提，訊後聲押禁見，高雄地院今（30）日下午召開羈押庭，法官認為黃紹庭涉嫌貪污罪嫌重大，有逃亡、串證之虞，裁准羈押禁見。

回顧案情，檢調日前接獲檢舉稱黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，貪汙金額恐高達8百萬，26日一早兵分多路前往10處地點搜索，並帶回黃的雙親和服務處人員共17人，訊問後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任則遭聲請羈押，但被法院裁定無保請回，檢方已研議抗告。

據了解，檢調執行搜索前一天，還透過基地台定位確認黃紹庭在高雄住家，未料清晨收網前一刻，黃紹庭卻被鄰居目擊，清晨6點多就帶著大件行李搭上計程車離去，目的地直奔小港機場，並臨櫃購買早上7點30分的機票前往中國廈門，隨後就失聯。

▲高市議員黃紹庭遭羈押禁見。（圖／翻攝自Facebook高雄市議員黃紹庭）

對此，黃紹庭神隱30小時後，27日自錄影片強調昨日出境是個人行程，「絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。」26日在獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明。

昨（29）日下午2時許黃紹庭抵達高雄小港機場，隨即遭檢、調專案小組執行拘提，高雄地檢署漏夜偵訊後，今日上午以有逃亡、串供之虞向法院聲押禁見，高雄地院下午召開羈押庭，法官認為黃紹庭涉嫌重大，有逃亡、串證之虞，裁准羈押禁見裁定黃紹庭羈押禁見。

高雄地院表示，黃紹庭雖然返台並配合說明，但他入出境紀錄頻繁，且自承其配偶及子女長年定居於美國，房產為其等名下所有，亦曾取得美國國籍，顯見黃具有逃亡國外之相當生活經驗、人脈、家庭支援及經濟條件，有逃亡之虞。

雄院指出，黃紹庭在訊問時坦承利用職務上之機會詐取財物罪名，然關於人頭助理之助理費用是否經人頭助理同意而回捐予服務處，人頭助理是否於服務處實際參與業務，及按月匯入其配偶名下高雄銀行帳戶之資金實際運用情形等情，被告所述仍多有與共犯及證人所述、卷內客觀書物證不符之情形，且經執行人員於被告父親住處查扣疑似預先演練詢問內容之串證筆記。有事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯及證人之虞，因此裁定准予羈押禁見。