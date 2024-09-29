快訊／黃紹庭回台了！涉浮報助理費「剛好飛廈門」　檢依法拘提

▲國民黨高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞、閔文昱／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，包括黃紹庭的父、母親和服務處人員共17人被帶回偵訊，其中6人交保、1人聲押，然而黃本人卻在27日傳出疑似在檢調收網前一刻搭機出境，前往中國廈門。對此，高雄檢方今（29日）晚間指出，黃紹庭已在今日下午搭乘班機抵達小港機場，並被依法拘提。

回顧案情，檢調日前接獲檢舉稱黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，貪汙金額恐高達百萬，26日一早兵分多路前往10處地點搜索，並帶回黃的雙親和服務處人員共17人，訊問後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任則遭聲請羈押，但黃紹庭卻失聯。

▲國民黨高雄市議員黃紹庭自錄影片澄清非潛逃。（圖／黃紹庭提供）

據悉，檢調執行搜索前一天，還透過基地台定位確認黃紹庭在高雄住家，未料清晨收網一刻，黃紹庭卻被鄰居目擊，清晨6點多就帶著大件行李搭上計程車離去，目的地直奔小港機場，並臨櫃購買早上7點30分的機票前往中國廈門，隨後就失聯。

對此，黃紹庭神隱30小時後，27日自錄影片強調昨日出境是個人行程，「絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。」26日在獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明，也獲得承辦人員理解。

高雄檢方29日晚間表示，黃紹庭已在下午14時許搭乘班機於抵達小港機場，隨即由檢察官指揮調查局人員，對黃紹庭逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提，後續也將依法積極追查相關事證，釐清犯罪事實。